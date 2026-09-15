Весілля Трампа-молодшого та російський олігарх: у США почали гучне розслідування

У США розслідують весілля Дональда Трампа-молодшого / © Associated Press

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Провідний демократ у Комітеті з нагляду Палати представників США Роберт Гарсія розпочав розслідування щодо можливої фінансової участі російського олігарха в урочистостях, пов’язаних із весіллям Дональда Трампа-молодшого.

Про це повідомляє Axios.

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У разі повернення демократами контролю над Палатою представників США Гарсія може очолити головний слідчий орган Конгресу.

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«Наглядові демократи розслідують численні способи, якими сім’я Трампа намагалася збагатитися на основі своєї близькості до президента Дональда Трампа», — заявив Гарсія в листі до керівниці апарату Білого дому С’юзі Вайз.

В окремому зверненні до сина президента політик підкреслив, що розслідування ProPublica стосовно ролі російського олігарха Умара Кремльова у фінансуванні весілля може бути найсерйознішим звинуваченням проти нього на сьогодні.

За даними ProPublica, Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), профінансував витрати на травневу вечірку на Багамах на суму в сотні тисяч доларів. Олігарх відомий своєю близькістю до президента РФ Володимира Путіна, а його боксерську організацію спонсорує російська державна компанія «Газпром».

Попри те, що статки Трампа-молодшого оцінюють у близько 300 млн доларів, росіянин оплатив оренду одного з двох приватних островів, де проходив захід, а також святковий салют.

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Представник Трампа-молодшого не спростував факт оплати у коментарі для ProPublica, а зазначив, що Кремльов є «особистим другом Дональда», а «не кимось, з ким він має ділові стосунки».

Пресслужба Кремльова повідомила журналістам, що вони познайомилися кілька років тому і мають дружні стосунки. У олігарха додали, що він ніколи не обговорював політичних питань із жодним зі своїх американських друзів і знайомих.

Дружина Трампа-молодшого, Беттіна Андерсон, опублікувала заяву в Instagram, де назвала ситуацію прикрою:

«Прикро, що щось настільки особисте й радісне можуть перекрутити, надавши цьому політичного чи зловісного забарвлення. Дружба не потребує політичного підґрунтя».

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Своєю чергою, президент США Дональд Трамп в офіційній заяві для Axios, поширеній пресслужбою Білого дому, зазначив, що взагалі не знає, хто такий Умар Кремльов, і що він не оплачував цього весілля, оскільки воно відбулося в іншому місці та в інший день.

«Це була вечірка після основної події, влаштована на їхню честь. Нічого особливого! Мене на тій вечірці не було», — додав Трамп.

Гарсія вимагає надати всі документи, записи та матеріали листування між Білим домом і Дональдом Трампом-молодшим стосовно Кремльова. Законодавець також прагне з’ясувати, чи має Трамп-молодший допуск до державної таємниці, чи повідомляв він Білий дім про свої контакти з Кремльовим та чи пов’язана відсутність Дональда Трампа на церемонії з участю російського олігарха.

Крім цього, тепер Гарсія наполягає на передачі даних про усі покупки та подарунки, зроблені для весілля іноземними громадянами.

Проте через статус представника меншості в комітеті, Гарсія наразі обмежений лише добровільними запитами на інформацію, які родина Трампа та адміністрація можуть ігнорувати. У разі, якщо демократи здобудуть перемогу на виборах до Палати представників, а Гарсія отримає повноваження голови Комітету з нагляду з січня, він отримає юридичні інструменти для примусового виклику свідків і витребування будь-яких документів.

Російський олігарх таємно оплатив весілля Трампа-молодшого

Нагадаємо, близький до Володимира Путіна російський олігарх та очільник Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умар Кремльов таємно виділив сотні тисяч доларів на весілля Дональда Трампа-молодшого на Багамах.

За даними розслідування ProPublica, Кремльов оплатив оренду приватного острова з віллами (близько 100 тисяч доларів за ніч) та феєрверки на 70 тисяч доларів. Кошти перераховували через дубайську компанію IB Challenger, яку IBA використовує для фінансових операцій.

Олігарх особисто був серед гостей разом з бізнесменом з оборонно-промислового сектору РФ Олександром Лагутіним та віцепрезиденткою IBA Оленою Собольною, хоча на офіційних світлинах росіян немає.

Офіційні представники обох сторін підтвердили наявність контакту. Речник Трампа-молодшого не заперечив оплату витрат, пояснивши, що Кремльов є його особистим другом на ґрунті спільних захоплень боксом та полюванням, а не діловим партнером.

Подія викликала занепокоєння експертів із національної безпеки США, які зазначають, що подібні фінансові подарунки від соратників Путіна ставлять сина президента у залежність.

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