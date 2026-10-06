Чи може чума з РФ поширитися в Україні: епідеміологиня відповіла

Чи загрожує Україні спалах чуми з Росії / © Unsplash

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Доки в російському Іркутську неочікувано спалахнула епідемія чуми, а Кремль приховує її масштаби, українці стали цікавитися, наскільки існує ймовірність, що ця «зараза» досягне наших кордонів.

Чи є загроза від епідемії чуми для українців, розповіла епідеміологиня Наталія Виноград, передає канал «Ми — Україна».

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«У часі війни у нас міграційні процеси так виросли — внутрішня міграція, зовнішня міграція, маятникова міграція. Дуже важко це відслідковувати. Війна нам не додала безпеки в тому плані, тому що міграційний процес ми називаємо перемішуванням населення. Дійсно дуже серйозний і негативний чинник занесення, перенесення, виникнення нештатних ситуацій, не дуже просто знайти, звідки воно прийшло, коли воно зайшло», — сказала епідеміологиня.

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За її словами, у легеневої чуми є інкубаційний період, протягом якого інфікована людина ще може не мати клінічних проявів захворювання. Він становить 1–2 дні.

Наталія Виноград пояснює, що в такому разі мандрівник може безперешкодно перетнути кордон, оскільки на момент перевірки буде здоровим і не матиме жодних ознак хвороби. Симптоми можуть з’явитися вже згодом.

Вона наголосила, що подібний механізм стосується не лише легеневої чуми, а й інших інфекційних захворювань.

На думку фахівчині, саме тому активна міжнародна мобільність населення залишається одним із факторів, які необхідно враховувати під час оцінювання ризиків поширення інфекційних захворювань.

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«Сьогодні 8 годин — і можна бути на іншому континенті у стані абсолютно клінічно здорової людини. Але людина вже інфікована і переносить проблему на іншу територію», — зауважила вона.

Виноград зазначила позитив у тому, що з РФ зараз немає прямих контактів, але попередила, що це не означає, що ніхто з українців не може заразитися.

«Наприклад: маємо наших людей, які поїхали відпочивати кудись за кордон, зустрілися там з росіянами. Багато не треба», — навела вона приклад.

Чума в Росії: останні новини

Раніше стало відомо, що 25 вересня 28-річна працівниця науково-дослідного інституту з боротьби з чумою в Іркутській області Дар’я Шипілова розбила пробірку, яка містила збудник легеневої чуми. Її госпіталізували, проте згодом вона померла.

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Після виявлення інфекції майже 200 людей, які могли контактувати з жінкою, взяли під медичний нагляд.

Загострення ситуації в Іркутській області держсекретар США Марко Рубіо вже порівняв зі спалахом коронавірусу в китайському Ухані.

Водночас Дональд Трамп неочікувано запропонував Росії допомогу через спалах чуми.

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