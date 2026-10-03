Чума повернулася до Росії: жінка померла, майже 200 людей госпіталізували

Чума. Фото: Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH

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В Іркутській області РФ 28-річна жінка померла від чуми. Після виявлення інфекції майже 200 людей, які могли контактувати з нею, взяли під медичний нагляд.

Про це повідомило видання DW.

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Смерть пацієнтки настала в ніч проти 2 жовтня у районній лікарні Шелехова. Те, що у жінки була саме чума, підтвердив очільник сусідньої Бурятії Олексій Циденов.

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Після виявлення інфекції стаціонар перевели на карантин. У частині відділень ще від 1 жовтня зупинили госпіталізацію та виписування пацієнтів.

Загалом під нагляд потрапили 197 контактних осіб. Більшість із них — 189 людей — госпіталізували до медичних установ, зокрема 12 направили до протичумного інституту. Влада регіону стверджує, що симптомів інфекції у них не виявили, а результати лабораторних тестів наразі негативні.

Окремо поширюється версія про можливе зараження жінки на роботі. За даними місцевих медіа, вона могла бути лаборанткою у протичумній установі та 25 вересня нібито розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Офіційного підтвердження цих обставин немає.

У Бурятії спростували повідомлення про те, що жінка могла заразитися під час поїздки до республіки. За словами Циденова, вона туди не приїжджала, а обставини зараження з Бурятією не пов’язані.

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Водночас адміністрація Байкальська закликала місцевих жителів тимчасово утриматися від поїздок до Шелехова та сусідніх міст. Обмежити поїздки рекомендували до з’ясування всіх обставин.

Що відомо про легеневу чуму

Легенева чума — одна з трьох основних форм чуми, яку спричиняє бактерія Yersinia pestis. За цієї форми інфекція уражає легені. Серед характерних симптомів — гарячка, головний біль, задишка, біль у грудях, кашель, зокрема з кров’ю.

Легенева чума може передаватися від інфікованої людини або тварини повітряно-крапельним шляхом. Вона також може виникнути як ускладнення інших форм чуми, коли інфекція поширюється на легені.

Без лікування легенева чума майже завжди закінчується смертю.

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