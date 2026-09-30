"Мертва рука" Путіна: що відомо про секретний об’єкт Росії в горах Уралу

Ядерна зброя Росії / © ТСН

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На Північному Уралі всередині гори Косьвинський Камінь розташований надсекретний російський військовий об’єкт, пов’язаний із системою управління ядерними силами «Периметр», відомою на Заході як «Мертва рука». Цей комплекс десятиліттями модернізували, а його сучасна версія, за твердженням одного з розробників системи, може забезпечувати ядерну відповідь навіть без участі людини.

Про це йдеться в розслідуванні центру «Досьє», данського видання Danwatch і британського The Sunday Times.

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Об’єкт має кодову назву «Грот» і номер 1335. Він розташований усередині Косьвинського Каменя — величезного гірського масиву на півночі Свердловської області РФ.

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Розслідувачі вивчили документи про будівництво та оснащення комплексу, а також супутникові знімки й дані державних закупівель. Вони встановили, що всередині гори створили масштабну систему підземних приміщень, тунелів, радіоцентрів, систем зв’язку та життєзабезпечення. Об’єкт призначений для захищеного управління стратегічними ядерними силами.

Масштаб будівництва свідчить про його стратегічне значення. За документами, для комплексу закупили близько 22 тисяч тонн сталі, 56 тисяч тонн цементу та щонайменше 13 тисяч тонн піску. Дослідники виявили інформацію щонайменше про 24 підземні приміщення, а відстань між основним та аварійними виходами становить близько 2,5 км.

Об’єкт пов’язаний із «Мертвою рукою»

«Грот» пов’язують із радянською, а згодом російською системою «Периметр». Її створювали під час Холодної війни як резервний механізм управління ядерними силами на випадок знищення політичного керівництва, Генерального штабу та основних командних пунктів унаслідок ядерного удару.

Система мала забезпечити передачу наказу силам, які пережили перший удар. Одним із її ключових елементів стали спеціальні командні ракети, які несли не ядерну боєголовку, а апаратуру зв’язку. Після запуску вони могли передавати закодований сигнал ракетним комплексам, що залишилися боєздатними.

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Водночас у радянській версії «Периметра» остаточне рішення залишалося за людиною. Оператор мав оцінити ситуацію і підтвердити подальші дії, що мало зменшити ризик випадкового запуску.

Як Росія модернізувала об’єкт

Найбільш тривожна частина розслідування стосується модернізації «Периметра» вже в сучасній Росії.

За даними журналістів, у 2005 році було підписано секретний указ про створення нової керівної ланки системи, яку розмістили на об’єкті 1335. Роботи очолював генерал-майор у відставці Віктор Халін — один із учасників створення радянського «Периметра». До 2010 року новий елемент системи пройшов випробування, після чого його передали на «Грот».

Халін стверджує, що після модернізації Росія отримала можливість здійснювати ядерний удар у відповідь не лише в автоматизованому, а й в автоматичному режимі.

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Різниця між цими двома поняттями принципова: в автоматизованій системі частина операцій виконується без участі людини, але остаточне рішення має підтвердити оператор. В автоматичному режимі після попередньої активації системи подальша процедура може відбуватися без нового наказу.

Що таке «машина Судного дня»

Водночас розслідування не стверджує, що російська система постійно перебуває в режимі, за якого самостійно ухвалює рішення про початок ядерної війни.

За описаною схемою, система спочатку має бути приведена у відповідний стан вищим керівництвом у період безпосередньої військової загрози. Після цього втрата зв’язку з керівництвом або його знищення вже не обов’язково зможуть зупинити процедуру ядерної відповіді.

Експерт ООН і дослідник російських ядерних сил Павло Подвіг наголошує, що традиційно саме людина була важливою ланкою системи, оскільки оператор міг оцінити не лише технічний сигнал, а й реальну ситуацію. За свідченням Халіна, сучасна версія «Периметра» може обходитися без цього етапу.

Модернізація тривала десятиліттями

Документи свідчать, що після завершення основного етапу будівництва наприкінці радянського періоду об’єкт не занепав. У 2004 році «Грот» офіційно визначили як основу резервного пункту Генерального штабу Збройних сил Росії.

У середині 2000-х років поблизу об’єкта почали створювати нове військове містечко, а територію військової частини розширили. Дослідники вважають ці роботи частиною оновлення та підтримання працездатності системи.

Серед оснащення комплексу є потужні системи охолодження, засоби зв’язку та інше обладнання, необхідне для функціонування великого захищеного командного пункту.

Навіщо Росії така система

«Периметр» створювали в умовах Холодної війни на основі концепції гарантованого взаємного знищення. Її логіка полягала в тому, що навіть після нищівного першого ядерного удару противник має бути впевнений у неминучості відповіді.

За словами американського експерта Джеффрі Льюїса, головною проблемою для радянського керівництва був сценарій «обезголовлювального» удару, який міг би знищити політичне керівництво та позбавити країну можливості віддати наказ про відповідний запуск.

Саме тому створення резервної системи управління мало забезпечити можливість ядерної відповіді навіть за умов втрати центрального командування.

Росія знизила поріг застосування ядерної зброї

Розслідування також звертає увагу на зміни російської ядерної доктрини. У листопаді 2024 року Москва розширила умови, за яких допускається застосування ядерної зброї.

Як зазначають автори розслідування, тепер серед підстав фігурує не лише загроза самому існуванню Росії, а й звичайна агресія, яка створює «критичну загрозу» її суверенітету або територіальній цілісності. Окремо було змінено підхід до атак за участю ядерних держав.

На цьому тлі можливість функціонування модернізованого «Периметра» в автоматичному режимі набуває особливого значення. Якщо твердження Халіна відповідає дійсності, система, яку спочатку створювали для гарантованої передачі наказу про відповідний удар після ядерної атаки, могла бути модернізована таким чином, щоб після попередньої активації останнє рішення людини більше не було необхідним.

Нагадаємо, Росія попередила НАТО про готовність застосувати ядерну зброю, якщо країни Альянсу спробують ізолювати Калінінградську область від решти території РФ. Москва заявила, що дії НАТО нібито створюють «високі ризики» безпосереднього збройного конфлікту, а можливе протистояння може включати удари по центрах ухвалення рішень у державах-членах Альянсу.

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