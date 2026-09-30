Ребел Вілсон показала фото з розкішного весілля з дружиною і якими вони були на початку стосунків

Ребел Вілсон із дружиною / © Associated Press

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Австралійська акторка Ребел Вілсон показала фото зі свого розкішного весілля з дружиною, дизайнеркою Рамоною Агрумою.

Днями пара відсвяткувала річницю шлюбу. Закохані вже як два роки живуть у статусі подружжя. Тож, Ребел Вілсон не оминула увагою цю особливу дату в її сімейному житті. Акторка привітала кохану зі святом, а також пригадала їхнє весілля. Зірка Голлівуду опублікувала світлину, на якій вони з дружиною позують у білих пишних сукнях на тлі розкішної арки з квітів.

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Ребел Вілсон із дружиною / © instagram.com/rebelwilson

Також Ребел Вілсон пригадала початок їхніх стосунків. Артистка поділилась світлиною, яка була зроблена 2022 року. Парочка мило прогулювалась та трималась за руки.

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Ребел Вілсон із дружиною / © instagram.com/rebelwilson

До речі, закохані 2026 року повторили фото у тій самій локації. Тож, можна помітити, як Ребел Вілсон та Рамона Агрума з роками змінились.

«З річницею весілля, крихітко! Не хотілося б тримати за руку нікого іншого», — звернулась до дружини артистка.

Ребел Вілсон із дружиною / © instagram.com/rebelwilson

Зазначимо, у червні 2022 року Ребел Вілсон здійснила камінгаут. Тоді ж акторка зізналась, що перебуває в стосунках із дизайнеркою Рамоною Агрумою. У листопаді 2022 року за допомогою сурогатного материнства у них народилась донька Ройс. У лютому 2023-го Ребел і Рамона заручились. Вже у вересні 2024-го вони зіграли розкішне весілля в Італії. Цьогоріч на світ з’явилась друга донька пари. У травні дизайнерка народила дівчинку, яку вони назвали Роуз.

Нагадаємо, нещодавно українська танцівниця Олена Шоптенко зізналась, що таємно вийшла заміж в Австрії. Пропонуємо дізнатися, що відомо про її нового чоловіка та яким було їхнє весілля.

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