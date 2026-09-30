Горе-мати кинула чотирьох малюків самих удома заради круїзу: чим це обернулося

Наталі Белізер, яка вирушила у триденний круїз на Багами, залишивши у квартирі чотирьох малолітніх дітей / © LADbible

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У США поліція затримала 29-річну Наталі Белізер, яка вирушила у триденний круїз на Багами, залишивши в зачиненій квартирі чотирьох малолітніх дітей, включно з двомісячним немовлям. На сполох забив батько наймолодшої дитини, який побачив у соцмережах анонс поїздки та викликав правоохоронців.

Про це пише LadBible.

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Поліція Норт-Маямі-Біч затримала Белізер, яку підозрюють у неналежному поводженні з дітьми без заподіяння тяжкої шкоди їхньому здоров’ю. Жінці висунули кілька відповідних звинувачень.

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У четвер, 24 вересня, батько наймолодшої дитини Белізер — двомісячного немовляти — побачив у її WhatsApp Story публікацію із «тим, що мало вигляд придбання квитка на круїз».

Після цього чоловік зв’язався з матір’ю чотирьох дітей. Під час розмови вона сказала, що планує залишити дітей у їхньої прабабусі. Однак через дві ночі чоловік приїхав до квартири Белізер і побачив крізь жалюзі увімкнений телевізор, а також почув голоси дітей, які розмовляли між собою.

На місце викликали поліцейських і рятувальників. Через побоювання щодо безпеки дітей правоохоронці силоміць проникли до помешкання. Під час первинного огляду квартири поліцейські Норт-Маямі-Біч виявили дітей, які «разом ховалися у ванній кімнаті».

Прабабуся дітей розповіла правоохоронцям, що Белізер обіцяла привезти до неї всіх чотирьох правнуків, «оскільки вона виїжджала з міста». Водночас жодна дитина до прабабусі так і не приїхала.

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Слідство також встановило, що близько 20:00 за місцевим часом у суботу брат Белізер отримав від неї текстове повідомлення. У ньому жінка «доручала йому перевірити, як її діти».

При цьому протягом кількох днів зв’язатися з самою матір’ю не вдавалося. Поліція з’ясувала, що Белізер придбала триденний круїз на Багами на лайнері Carnival Conquest. Судно вирушило у п’ятницю, 25 вересня.

«[Белізер] залишила всіх чотирьох неповнолітніх дітей, серед яких двомісячне немовля та дворічна дитина, у помешканні без нагляду дорослих, поки обвинувачена подорожувала за межі міста на борту круїзного лайнера Carnival Conquest», — йдеться в ордері на арешт.

Затримати Белізер правоохоронцям вдалося 28 вересня. Жінку взяли під варту після того, як вона зійшла з круїзного лайнера в порту Маямі. Спочатку її затримали співробітники митної та прикордонної служби США, а згодом передали поліції Норт-Маямі-Біч. На той момент Белізер відмовилася надавати пояснення.

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В ордері на арешт також зазначається: «З урахуванням усіх обставин та доказів, отриманих під час розслідування, існували достатні підстави вважати, що обвинувачена не забезпечила необхідний догляд та нагляд за чотирма неповнолітніми дітьми, тим самим наражаючи їх на значний ризик заподіяння шкоди».

29 вересня Белізер постала перед судом, де розглядалося питання про заставу. Суд також заборонив їй наближатися до власних дітей.

«Ви не можете це вигадати. Тут сказано, що вона поїхала в круїз і залишила своїх дітей самих удома. Ці бідні діти, усі четверо, були самі вдома протягом трьох днів… Я просто вдячна, що з цими дітьми не сталося нічого гіршого», — заявила під час засідання суддя Мінді Глейзер.

Адвокат жінки повідомив суду, що його підзахисна не визнає висунутих звинувачень.

«Звісно, заперечує. Дитина народилася в липні цього року. Хто залишає немовля саме?» — відповіла суддя.

Наразі четверо неповнолітніх перебувають під опікою.

До слова, у Києві судитимуть 32-річну жінку, яка на два тижні залишила 14-річного сина зі зламаною ногою без їжі та догляду. Хлопець не міг самостійно пересуватися, а літня прабабуся, з якою його залишила мати, не могла за ним доглядати. Через тривале голодування у дитини розвинулася анорексія та порушення роботи внутрішніх органів.

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