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Якому знаку зодіаку пощастить 1 жовтня
Удача потрібна завжди й усім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 1 жовтня?
День, енергія якого робить нас активними та дарує натхнення — насамперед творче, що, втім, не означає, що ідеї, які виникли в результаті, не можна буде застосувати для вирішення технічних питань.
Нам вдасться розв’язати серйозні проблеми, які вже давно не давали нам спокою. Треба скористатися таким збігом обставин — це допоможе впорядкувати наше життя, спростивши те, що здавалося настільки серйозним, наскільки й нерозв’язним.
Лев
Левам — особливо тим, хто вже давно замислюється над зміною нинішнього місця роботи чи сфери діяльності взагалі — варто звернути увагу на пропозицію від потенційних роботодавців, яку вони можуть отримати цього дня.
На перший погляд це здасться не надто привабливим — представники цього знака мріяли про інше, але добре обміркувавши запропоновані умови, вони зрозуміють, що на цей момент це оптимальний варіант — нічого кращого вони знайти не зможуть, тож треба погоджуватися.
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