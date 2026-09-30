Чому ворожі цілі збивають просто над містами: "Флеш" пояснив заяву Міноборони, яка розлютила Мережу

Євгеній Хмара / © Володимир Зеленський

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Військовий фахівець у галузі радіотехнологій та зв’язку і радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов прокоментував хвилю критики в Мережі, яка виникла після останніх висловлювань міністра оборони.

Про це «Флеш» написав у соцмережах.

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За його словами, обурення суспільства спричинене непорозумінням, адже йшлося не про стандартні «Шахеди», а про нові виклики — реактивні БпЛА та дешеві ракети.

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«Бачу, як ця цитата міністра оборони викликала негативну реакцію в Мережі. Мовляв, що ви робили п’ять років? Тепер говорите очевидні речі. Я впевнений, що Євгеній Хмара мав на увазі протидію реактивним БпЛА та дешевим реактивним ракетам», — пояснив радник президента.

«Флеш» запевняє, що протидія звичайним «Шахедам» і крилатим ракетам нашою ППО уже вибудована у форматі ешелонів далеко від міст.

Експерт пояснив, що для того, аби створити аналогічний захист від реактивних загроз, потрібно достатньо реактивних перехоплювачів, ракет та інших засобів. Усе зводиться до ресурсів. А їх не вистачає.

«Коли ресурсів мало, то всі вони зосереджуються в безпосередній близькості від міста», — додав «Флеш».

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Нагадаємо, міністр оборони Євгеній Хмара на зустрічі з військовими ППО Київщини заявив, що потрібно знищувати російські ракети та дрони до того, як вони дістануться столиці. Ця заява викликала бурхливу реакцію Мережі.

Користувачі у Мережі зауважували, що над цим потрібно було працювати уже давно. Серед них — відомий український письменник Андрій Кокотюха.

«Читаю в новинах: наші готуються збивати дрони і ракети на підступах до Києва. Але ж на підступах до Києва так само живуть люди. Тобто, нічого не можна зробити, аби збивати дрони та ракети на підступах до Харкова, Полтави, Чернігова, Дніпра, Сум, Херсона, Одеси. Не кажу вже про кожне окреме місто, містечко, селище, село, навіть хутір. Якось так воно не дуже виглядає: про Київ дбати, про захист інших територій — не дуже. Так, війна — була, є, буде, на жаль. Але невже це лише моя хвора фантазія — щоб не долітало взагалі нікуди, збивалося і палало на голови тамтешніх двоногих», — зауважив він.

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