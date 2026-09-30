Російська ракета вбила три покоління однієї родини у Києві: жахливі подробиці атаки

Наслідки атаки Києва (ілюстративне фото) / © ДСНС

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У Святошинському районі Києва російська ракета зруйнувала приватний житловий будинок, де мешкали представники кількох поколінь однієї родини. Троє людей загинули. Єдиним із сім'ї, хто вижив, став хлопець, якого тієї ночі не було вдома.

Про наслідки атаки в ефірі День.LIVE повідомила журналістка Діана Шликова.

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Після влучання в одноповерховому будинку спалахнула масштабна пожежа площею близько 100 квадратних метрів. Під час розбору завалів рятувальники дістали тіла двох жінок. Ще одна постраждала, за наявною інформацією, померла дорогою до лікарні.

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Вибухова хвиля пошкодила близько десяти сусідніх будинків. У них повибивало вікна та двері, пошкодило дахи, а частина осель залишилася без комунікацій.

Сусідка Лариса, яка знала загиблу родину, розповіла, що в зруйнованому будинку жили представники трьох поколінь.

«Три покоління: тітка Марія, 96 років, потім Оля — десь під 70, і Женя. Хлопчик був у друзів, ночував, і, слава Богу, він живий», — розповіла жінка.

Один із сусідів, пан Ігор, мешкає лише за кілька метрів від зруйнованої оселі. Його будинок від місця влучання відділяв фактично лише паркан.

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«Одразу прилетіло, вибухнуло, загорілося. Вікна повилітали, двері повилітали — жах. Паніка. В нас теж полетіли уламки, дах загорівся», — розповів чоловік.

У Святошинському районі вже працює спеціальний штаб допомоги мешканцям пошкоджених будинків.

Там люди можуть подати необхідні документи, дізнатися про порядок отримання компенсації та оформити виплати за міськими програмами.

Масована атака на Київ і область 30 вересня

У ніч проти 30 вересня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні, застосувавши ракети «Циркон», «Онікс», «Іскандер-М»/С-400 та 188 ударних безпілотників різних типів. Основним напрямком удару була Київщина. Сили ППО знищили або подавили 160 повітряних цілей, однак влучання зафіксували на 18 локаціях.

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У Києві пожежі та руйнування виникли у Святошинському, Подільському, Голосіївському та Солом’янському районах. Пошкоджено житлові будинки, склади, гаражі та інші об’єкти. У столиці загинули люди, є поранені. Через пожежі також погіршилася якість повітря.

На Київщині наслідки атаки зафіксували у Вишгородському, Бучанському та Обухівському районах. У Вишгороді російський удар повністю зруйнував приватний будинок — під завалами загинув 14-річний хлопчик із родини переселенців із Сумщини. Його батьків госпіталізували, сестрі надали допомогу через гостру реакцію на стрес.

У Бучанському районі пошкоджено приватні будинки, автомобілі та складські приміщення. В Обухівському районі під удар потрапив супермаркет, де спалахнула пожежа.

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