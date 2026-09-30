Российская ракета убила три поколения одной семьи в Киеве: ужасные подробности атаки

Последствия атаки Киева (иллюстративное фото)

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В Святошинском районе Киева российская ракета разрушила частный жилой дом, где проживали представители нескольких поколений одной семьи. Три человека погибли. Единственным из выживших семьи стал парень, которого в ту ночь не было дома.

О последствиях атаки в эфире День.LIVE сообщила журналистка Диана Шлыкова.

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После попадания в одноэтажном доме загорелся масштабный пожар площадью около 100 квадратных метров. Во время разбора завалов спасатели извлекли тела двух женщин. Еще одна пострадавшая, по имеющейся информации, скончалась по дороге в больницу.

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Взрывная волна повредила около десяти соседних домов. У них выбило окна и двери, повредило крыши, а часть жилищ осталась без коммуникаций.

Соседка Лариса, знавшая погибшую семью, рассказала, что в разрушенном доме жили представители трех поколений.

«Три поколения: тетя Мария, 96 лет, потом Оля — где-то под 70, и Женя. Мальчик был у друзей, ночевал, и, слава Богу, он жив», - рассказала женщина.

Один из соседей, Игорь, живет всего в нескольких метрах от разрушенного дома. Его дом от места попадания отделял фактически только забор.

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«Сразу прилетело, взорвалось, загорелось. Окна вылетели, двери вылетели — ужас. Паника. У нас тоже полетели обломки, крыша загорелась», – рассказал мужчина.

В Святошинском районе уже работает специальный штаб помощи жителям поврежденных домов.

Там люди могут подать необходимые документы, узнать порядок получения компенсации и оформить выплаты по городским программам.

Массированная атака на Киев и область 30 сентября

В ночь на 30 сентября Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине, применив ракеты «Циркон», «Оникс», «Искандер-М»/С-400 и 188 ударных беспилотников разных типов. Основным направлением удара была Киевщина. Силы ПВО уничтожили или подавили 160 воздушных целей, однако попадание зафиксировали на 18 локациях.

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В Киеве пожары и разрушения возникли в Святошинском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах. Повреждены жилые дома, склады, гаражи и другие объекты. В столице погибли люди, ранены. Из-за пожаров также ухудшилось качество воздуха.

В Киевской области последствия атаки зафиксировали в Вышгородском, Бучанском и Обуховском районах. В Вышгороде российский удар полностью разрушил частный дом - под завалами погиб 14-летний мальчик из семьи переселенцев из Сумщины. Его родители были госпитализированы, сестре оказали помощь из-за острой реакции на стресс.

В Бучанском районе повреждены частные дома, автомобили и складские помещения. В Обуховском районе под удар попал супермаркет, где загорелся пожар.

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