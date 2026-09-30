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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Пять черт, которые чаще имеют люди, которые много читают

Почему полезно читать каждый день: психолог назвала 5 главных преимуществ

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Чтение книг

Чтение книг

Ежедневное чтение — это не только способ отдохнуть или ненадолго отвлечься от повседневных дел. Оно требует длительного внимания, погружения в чужой опыт и постоянной работы с новой информацией. Именно поэтому привычка регулярно читать может быть связана с когнитивными и эмоциональными навыками.

Австралийская психологи Amberley Meredith назвала 5 черт, которые часто лучше развиты у читающих каждый день людей. Речь идет не о жестких чертах характера, а о навыках, которые регулярное чтение может поддерживать и тренировать.

  1. Эмпатия

Художественная литература позволяет буквально взглянуть на ситуацию глазами другого человека. Читатель получает доступ к мыслям, мотивам, сомнениям и чувствам персонажа — то есть к тому, что в обычном общении часто остается скрытым.

По словам Meredith, такой опыт может помогать лучше понимать, почему другие люди ведут себя определенным образом и переносить это понимание на реальные жизненные ситуации. Исследования также связывают чтение художественной литературы с небольшим положительным эффектом социального познания и когнитивной эмпатии.

  1. Способность долго концентрироваться

Книга требует иного типа внимания, чем короткие сообщения или быстрое пролистывание ленты. Чтобы следить за сюжетом или аргументацией, нужно помнить предыдущие события, отвергать посторонние раздражители и в течение некоторого времени оставаться сосредоточенным на одном задании.

Психологиня объясняет, что регулярная практика такого длительного фокуса может переноситься и на другие сферы, например работу, обучение, выполнение рутинных задач или внимательное слушание собеседника.

  1. Богатый словарный запас

Во время чтения человек постоянно встречает слова, изречения и речевые конструкции, которые могут редко звучать в обычном разговоре. Часть из них постепенно усваивается без специального заучивания.

Исследования связывают больший объем чтения с лучшим распознаванием написанных слов. Meredith отмечает, что регулярный контакт с разным языком может отображаться не только на словарном запасе, но и на устной и письменной речи.

  1. Критическое мышление

Читателю приходится постоянно соотносить новую информацию с тем, что он знает. В романе это может быть необходимость припомнить событие с начала книги, чтобы понять финал. В нонфикшне — оценить аргументы автора, проследить причинно-следственные связи или сравнить разные точки зрения.

По словам психологи, книги также приучают не торопиться с выводами. Сюжет может сначала подталкивать к одной интерпретации, а позже новые факты ее полностью изменяют. Такая практика может способствовать привычке проверять свои предположения и смотреть на ситуацию шире.

  1. Креативность

При чтении мозг не получает готовую картинку — ее нужно создать самостоятельно. Человек представляет облик персонажей, пространство, события, интонации и возможные варианты развития ситуации.

Meredith считает, что погружение в разные миры, сюжеты и образы мышления может поддерживать гибкость воображения. Чтение позволяет выходить за пределы собственного опыта и рассматривать не только то, как есть, но и то, как могло бы быть.

Почему чтение особенно полезно во время стресса

Отдельно психологиня обращает внимание на людей, работающих в напряженных условиях и в течение дня вынужденных постоянно концентрироваться на внешних требованиях.

Книга может дать короткий период психологического дистанцирования от списков дел, работы и необходимости постоянно выполнять что-то. По словам Meredith, это не просто «бегство от реальности», а возможность временно переключить внимание и погрузиться в опыт, не связанный с ежедневными обязанностями.

Исследования также связывают чтение для удовлетворения положительных эмоций, лучшего самопонимания, когнитивной стимуляции и более низкой тревожности перед неопределенностью. Отдельное 14-летнее исследование людей старшего возраста показало связь регулярного чтения с более медленным долгосрочным снижением когнитивных функций. Это наблюдательная связь, а не доказательство того, что чтение является единственной причиной такого эффекта. Parade

Несмотря на преимущества, психология подчеркивает: чтение не должно превращаться в еще одну обязанность.

В некоторые периоды жизни людям сложно концентрироваться на книге, в частности из-за сильного стресса, потери или травматических переживаний. Подобный эффект погружения и отдыха могут давать и другие занятия — рисование, садоводство, приготовление пищи, моделирование, игры или ручная работа. Parade

Главная ценность такого досуга — возможность на время отказаться от необходимости быть продуктивным и полностью сосредоточиться на процессе. Самое регулярное глубокое погружение, а не само количество прочитанных книг, может быть одной из причин, почему чтение связывают с лучшей концентрацией, эмпатией, языковыми навыками, критическим мышлением и творчеством.

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