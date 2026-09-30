Тайный аппарат Холодной войны неожиданно взорвался в космосе: что с ним произошло

Спутник (иллюстративное фото) / © Associated Press

Реклама

Американский разведывательный спутник USA-32, запущенный еще при холодной войне, неожиданно разрушился на низкой околоземной орбите. После этого вокруг него образовалось облако обломков, причины инцидента пока неизвестны.

Об этом говорится в материале Gizmodo.

Реклама

Система слежки Космических сил США подтвердила, что спутник распался 13 сентября в 17:13 по восточному времени США. Событие классифицировали как фрагментацию – то есть космический аппарат внезапно разлетелся на меньшие части.

Реклама

Космические силы США уже отслеживают обломки. В настоящее время непосредственной угрозы для других аппаратов на орбите не зафиксировали, хотя потенциально космический мусор может оставаться опасным и дальше.

Тайный спутник холодной войны

USA-32 был запущен 5 сентября 1988 года на ракете Titan II SLV. Он являлся частью секретной программы Национального разведывательного управления США, созданной для космической разведки.

В рамках этой программы спутник был также известен как FARRAH III. Аппарат должен был перехватывать радиочастотное излучение, включая сигналы связи и другие электронные сигналы.

После частичного рассекречивания программы стало известно, что одной из ее задач было перехват советских радиолокационных сигналов в диапазоне от 2 до 18 ГГц. В то же время, полные возможности USA-32 и детали его работы до сих пор остаются закрытыми.

Реклама

По данным The Space Review, спутник еще наблюдали на орбите 2021 года, хотя неизвестно, когда он прекратил активную работу.

Что могло произойти

Через несколько дней после разрушения частная компания s2a systems зафиксировала несколько фрагментов аппарата на низкой околоземной орбите.

По данным Spaceweather.com, разрушение произошло примерно на высоте 775 км над Землей. Точное количество обломков пока неизвестно.

Причиной мог стать взрыв остатков горючего в герметичном баке, неисправность аккумулятора или столкновение с космическим мусором.

Реклама

В то же время, никаких доказательств того, что спутник намеренно уничтожили или применили противоспутниковое оружие, нет.

Так что причина разрушения USA-32 пока остается такой же загадочной, как и большая часть его работы на орбите.

Неудачная миссия по спасению телескопа NASA Swift

Напомним, ранее космический аппарат Link компании Katalyst Space Technologies сгорел в атмосфере Земли после неудачной попытки поднять орбиту старой обсерватории NASA Swift.

Link провел в космосе около трех месяцев. Миссия стоимостью около 30 млн долларов должна спасти телескоп от постепенного падения на Землю, однако завершилась неудачей.

По прогнозам сама обсерватория Swift, орбита которой продолжает снижаться, также должна войти в атмосферу в начале ноября.

Новости партнеров

Новости партнеров