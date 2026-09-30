Они очень привязываются к хозяевам: 7 пород котов, которым трудно оставаться самим

7 пород кошек, которые хуже всего переносят одиночество

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Кошки принято считать независимыми животными, которые спокойно остаются дома без хозяев. Однако для некоторых пород длительное одиночество может стать серьезным источником стресса и даже вызвать тревогу разлуки.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на Cats Protection.

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Как объясняют специалисты, такое поведение может наблюдаться даже тогда, когда дома остаётся кто-то другой. Кошка может остро реагировать именно на отсутствие конкретного человека, к которому она больше всего привязана.

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О тревоге, вызванной разлукой, могут свидетельствовать беспокойство, чрезмерное мяуканье, необычная реакция на резкие звуки, отказ от еды и стремление чаще прятаться. Также животное может справлять нужду вне лотка или интенсивно царапать мебель. В более тяжёлых случаях возможны рвота и расстройства пищеварения.

Британская короткошерстная

Эти кошки, как правило, довольно хорошо переносят некоторое время в одиночестве и не относятся к числу самых навязчивых пород. В то же время британские короткошерстные ценят общество хозяев, и слишком длительное отсутствие людей может вызвать у них стресс и тревожность.

Бенгальский

Бенгальские кошки отличаются активностью, любознательностью и высоким интеллектом. Им требуется много физической активности и умственной стимуляции, поэтому долгие часы в одиночестве могут быть для них непростыми. Владельцам важно уделять таким питомцам достаточно времени и внимания.

Сиамская

Сиамские кошки очень общительны, ласковы и сильно ориентированы на общение с людьми. Именно поэтому разлука с хозяевами может стать для них проблемой. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, сиамские кошки были названы одной из пород, у которых чаще наблюдались проблемы, связанные с разлукой.

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Бирманская

Игривые и умные бирманские кошки способны устанавливать очень прочную связь с хозяевами. Некоторые из них даже любят приносить брошенные предметы во время игры. Из-за сильной привязанности длительное пребывание без человека может вызвать у них беспокойство.

Персидский

Персидских кошек характеризуют как спокойных, нежных и ласковых. Они могут сильно привязываться к членам семьи, при этом оставаясь застенчивыми с незнакомыми людьми. Если таких кошек часто и надолго оставлять одних, они могут становиться тревожными и неуверенными.

Сфинкс

Сфинксы — энергичные, игривые кошки, которым нужны внимание, компания и разнообразные занятия. Регулярное и длительное пребывание в одиночестве может привести к скуке и стрессу, а иногда и к деструктивному поведению.

Оцикет

Оцикеты любят играть и активно общаться с людьми. Нередко они особенно сильно привязываются к одному члену семьи. Из-за потребности в социальном контакте длительное одиночество может вызывать стресс. Наиболее комфортно таким кошкам в доме, где они получают достаточно внимания, общения и возможностей для активных игр.

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Напомним, ранее специалисты раскрыли причины, по которым кошки выбирают любимого члена семьи и постоянно находятся рядом с ним.

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