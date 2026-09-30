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Они очень привязываются к хозяевам: 7 пород котов, которым трудно оставаться самим
Мяуканье, отказ от еды, постоянное прятание и даже проблемы с пищеварением могут свидетельствовать о том, что кот плохо переносит разлуку. Есть породы, которые особенно подвержены такому состоянию.
Кошки принято считать независимыми животными, которые спокойно остаются дома без хозяев. Однако для некоторых пород длительное одиночество может стать серьезным источником стресса и даже вызвать тревогу разлуки.
Об этом сообщило издание Express со ссылкой на Cats Protection.
Как объясняют специалисты, такое поведение может наблюдаться даже тогда, когда дома остаётся кто-то другой. Кошка может остро реагировать именно на отсутствие конкретного человека, к которому она больше всего привязана.
О тревоге, вызванной разлукой, могут свидетельствовать беспокойство, чрезмерное мяуканье, необычная реакция на резкие звуки, отказ от еды и стремление чаще прятаться. Также животное может справлять нужду вне лотка или интенсивно царапать мебель. В более тяжёлых случаях возможны рвота и расстройства пищеварения.
Британская короткошерстная
Эти кошки, как правило, довольно хорошо переносят некоторое время в одиночестве и не относятся к числу самых навязчивых пород. В то же время британские короткошерстные ценят общество хозяев, и слишком длительное отсутствие людей может вызвать у них стресс и тревожность.
Бенгальский
Бенгальские кошки отличаются активностью, любознательностью и высоким интеллектом. Им требуется много физической активности и умственной стимуляции, поэтому долгие часы в одиночестве могут быть для них непростыми. Владельцам важно уделять таким питомцам достаточно времени и внимания.
Сиамская
Сиамские кошки очень общительны, ласковы и сильно ориентированы на общение с людьми. Именно поэтому разлука с хозяевами может стать для них проблемой. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, сиамские кошки были названы одной из пород, у которых чаще наблюдались проблемы, связанные с разлукой.
Бирманская
Игривые и умные бирманские кошки способны устанавливать очень прочную связь с хозяевами. Некоторые из них даже любят приносить брошенные предметы во время игры. Из-за сильной привязанности длительное пребывание без человека может вызвать у них беспокойство.
Персидский
Персидских кошек характеризуют как спокойных, нежных и ласковых. Они могут сильно привязываться к членам семьи, при этом оставаясь застенчивыми с незнакомыми людьми. Если таких кошек часто и надолго оставлять одних, они могут становиться тревожными и неуверенными.
Сфинкс
Сфинксы — энергичные, игривые кошки, которым нужны внимание, компания и разнообразные занятия. Регулярное и длительное пребывание в одиночестве может привести к скуке и стрессу, а иногда и к деструктивному поведению.
Оцикет
Оцикеты любят играть и активно общаться с людьми. Нередко они особенно сильно привязываются к одному члену семьи. Из-за потребности в социальном контакте длительное одиночество может вызывать стресс. Наиболее комфортно таким кошкам в доме, где они получают достаточно внимания, общения и возможностей для активных игр.
Напомним, ранее специалисты раскрыли причины, по которым кошки выбирают любимого члена семьи и постоянно находятся рядом с ним.