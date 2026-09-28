Как далеко домашние коты могут отойти от дома: результаты исследований

Кот гуляет

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Кот может исчезнуть со двора на несколько часов, но это вовсе не означает, что он ушел в несколько километров. GPS-исследования показывают, большинство домашних кошек, имеющих свободный доступ на улицу, держатся достаточно близко к своему дому.

Одно из самых наглядных исследований было проведено в Норвегии, где GPS-трекерами отслеживали 92 домашних кошек. В среднем 79% времени, проведенного на улице, они оставались в пределах 50 метров от своего дома. Среднее расстояние всех зафиксированных точек нахождения кошек от дома составляло всего 58 метров.

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То есть типичный кот значительную часть своей прогулки может провести буквально в соседнем дворе.

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Как далеко кот может отойти от дома

В норвежском исследовании среднее максимальное расстояние, на которое кошки отходили от дома, составляло примерно 352 метра.

Но поведение отдельных животных сильно отличалось. Ближайшие почти не покидали территорию у дома, тогда как самое далекое зафиксированное путешествие одного из кошек достигло примерно 3,4 км от дома.

То есть большинство домашних кошек держатся в пределах десятков или нескольких сотен метров от дома, но отдельные животные способны уйти на несколько километров.

Какую территорию обычно обходит домашний кот

Масштабное исследование с участием 925 домашних кошек из шести стран показало, что средняя площадь территории, которой пользовалось одно животное во время прогулок, составляла около 3,6 га или 36 тысяч квадратных метров. Это примерно пять стандартных футбольных полей. Такие результаты получили с помощью GPS-трекеров.

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Однако 3,6 га — это площадь всей территории передвижения, а не расстояние, на которое кот отходит от дома. Животное может многократно обходить соседние дворы, сады и другие знакомые места, оставаясь относительно близко к дому.

Практически основная активность домашних кошек была сосредоточена приблизительно в пределах 100 метров от дома. Действительно большие территории были исключением, только три из 925 кошек использовали пространство площадью более 1 км.

Так что большая площадь маршрута еще не означает далекое путешествие. В большинстве случаев домашний кот просто активно передвигается по знакомой территории неподалеку от дома.

Еще одна цифра, которая может вводить в заблуждение, — расстояние, пройденное за день. В Дании GPS-трекеры показали, что кошки проходили в среднем около 2,4 км в сутки. Но это не значит, что они отходили на 2,4 км от дома.

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Кот может много раз обходить двор, соседние участки, возвращаться назад, идти по тому же маршруту и таким образом набрать несколько километров общего пути, оставаясь все время относительно близко к дому.

В том же исследовании коты проводили вне своей домашней зоны в среднем около 5 часов в день.

Самцы могут гулять дальше самок

Пол также может влиять на размер территории.

В норвежском исследовании средняя территория самок составляла около 1,5 га, а самцов — 3,7 га. Особенно заметной разница может быть среди некастрированных кошек. В датском исследовании некастрированные самцы имели медианную территорию примерно 15,7 га, тогда как у нестерилизированных самок она составляла около 2 га. В то же время, среди кастрированных самцов и стерилизованных самок существенной разницы исследователи не обнаружили.

Следовательно, утверждение «кошки-самцы всегда идут дальше» было бы слишком упрощенным. Но некастрированные самцы действительно могут иметь гораздо большую территорию.

Молодые кошки склонны отходить дальше

Возраст тоже имеет значение. Датские наблюдения показали, что кошки старше семи лет меньше времени проводили вдали от дома, были менее активными и использовали меньшую территорию, чем младшие животные.

Среди молодых кошек чаще встречались животные с необычно большими территориями передвижения. Молодой активный кот может уходить значительно дальше, чем пожилой домашний любимец.

Сельские коты могут путешествовать дальше городских

На поведение сильно влияет и место жительства. В городе вокруг много домов, заборов, людей, дорог и других кошек. В селе или на окраине животное имеет доступ к полям, лесополосам и большим открытым территориям.

Исследование из Дании показало медианную площадь территории около 5,6 га для сельских кошек, около 5 га для животных в пригороде и около 3,4 га для городских. В этой конкретной выборке разница не была статистически значима, но авторы отмечают, что в других работах также прослеживается тенденция к большим территориям у сельских кошек. Например, в одном из новозеландских исследований, приведенных в этом обзоре, медиа территория сельских кошек составляла 18 га, а городских — всего 1 га.

Летом кот может ходить дальше, чем зимой

На расстояние влияет даже время года.

Во время GPS-наблюдений за котами в Кейптауне животные летом использовали большую территорию, чем зимой: примерно 3 га против 0,87 га. Самый отдаленный зафиксированный выход от дома летом составлял 849 метров, а зимой — 298 метров. Исследование сезонных передвижений кошек в Кейптауне

Это не значит, что каждый кот зимой обязательно будет гулять меньше, но погода и сезон действительно могут изменить его активность.

Почему кот часами не возвращается, если он совсем рядом

Длительное отсутствие не всегда означает далекое путешествие.

Кот может несколько часов:

сидеть в соседнем дворе;

охотиться;

спать в укрытии;

наблюдать других животных;

обходить свою привычную территорию;

находиться в доме или гараже соседей.

Именно GPS-трекеры показали, что коты способны быть на улице много часов, но при этом оставаться в десятках метров от собственного дома.

А если кот вдруг не вернулся

Если кот каждый день гуляет два-три часа и никогда не уходит далеко, а однажды исчезает надолго, не стоит автоматически предполагать, что он просто ушел на дальнюю прогулку.

Животное могло испугаться, оказаться закрытым в гараже или сарае, забежать на незнакомую территорию или попасть в другую нетипичную ситуацию.

Насколько далеко обычно идет домашний кот

Если обобщить GPS-исследования, картина выглядит следующим образом:

значительную часть времени кот может оставаться в пределах 50–100 метров от дома ;

для многих животных самые дальние обычные выходы измеряются несколькими сотнями метров ;

отдельные коты могут отходить на километр и более ;

исключительные животные способны отправляться на несколько километров.

Поэтому если кот исчез из виду, вероятнее всего, он находится ближе, чем кажется.

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