Мужчина из Конотопа выдавал себя за «красавицу» ради денег: что он придумал

Мошенник выдавал себя за женщину ради денег / © pexels.com

Реклама

В Конотопе Сумской области осудили мужчину, который выдавал себя за женщину ради денег. Он зарегистрировал в социальной сети аккаунт с фотографиями привлекательной девушки и знакомился с украинскими военнослужащими, «романтик» под выдуманными предлогами выманивал у них тысячи гривен и даже получал доступ к их банковским приложениям.

Об этом говорится в приговоре Конотопского городского и районного суда Сумской области.

Реклама

Поддельные фото, «романтические отношения» и доступ к «Приват24»

Как установило следствие, афера началась в начале 2025 года. 28-летний житель Конотопа создал в Facebook фальшивую страницу, использовав фотографии молодой женщины. Ориентируясь на высокий уровень денежного обеспечения военных, злоумышленник искал профили мужчин в форме.

Реклама

Первой жертвой стал военнослужащий. Притворившись влюбленной девушкой, мошенница завела с ним романтическую переписку. Впоследствии псевдокрасавица стала просить о денежной помощи для «решения бытовых проблем». Военный, убежденный, что помогает своей новой девушке, собственноручно перечислил на указанные карты 16 500 гривен.

Впоследствии мошенник пошел дальше: во время общения он коварно выманил у военнослужащего логин и пароль от мобильного приложения «Приват24». Получив доступ к счетам военного, злоумышленник без его ведома снял ещё 16 000 гривен. Общий ущерб первого потерпевшего составил 32 500 гривен.

Повторное обман и продажа порнографии

В конце 2025 года мошенник по аналогичной схеме нашел другую жертву — тоже военного. Завоевав доверие и обещая встречи интимного характера, мошенник убедил мужчину совершить десятки денежных переводов. Всего с декабря по март боец перечислил псевдодевушке 104 300 гривен.

Параллельно с романтической аферой злоумышленник использовал созданные поддельные аккаунты для распространения и сбыта порнографических фото и видео, которые отправлял за деньги другим пользователям социальной сети.

Реклама

Приговор суда: раскаяние, пожертвование в пользу ВСУ и испытательный срок

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся и полностью возместил ущерб обоим пострадавшим защитникам. Военнослужащие представили суду заявления о том, что претензий материального или морального характера к обвиняемому больше не имеют.

Кроме того, суд учел, что осужденный ранее не имел судимостей, ожидает рождения ребенка (жена находится на первых неделях беременности) и добровольно перечислил 60 000 гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Конотопский городской районный суд признал мужчину виновным поч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 301 и ч. 3 ст. 301 УК Украины (мошенничество и распространение порнографии) и назначил ему окончательное наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связаннойсвязанной с распространением контента в сети Интернет на 1 год.

В то же время, на основании ст. 75 УК Украины, суд освободил осужденного от отбывания основного наказания с установлением испытательного срока продолжительностью 1 (один) год.

Реклама

Смартфон iPhone 14 Pro, с которого осуществлялись мошеннические операции, по решению суда конфискован в пользу государства.

Новости партнеров

Новости партнеров