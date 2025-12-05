В Виннице мужчина выманил 12-летнюю девочку на встречу и изнасиловал: полиция задержала подозреваемого

43-летний предприниматель из Винницы совершил преступление в отношении 12-летней девочки / © Национальная полиция Винницкой области

Реклама

Полиция задержала 43-летнего жителя Винницы, который подозревается в сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки. По информации следствия, виннитчанин, который является частным предпринимателем, сначала общался с ребенком в мессенджере, а затем совершил преступление во время личной встречи.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

По сообщению полиции, мужчина был задержан в процессуальном порядке. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие установило, что с сентября фигурант общался с потерпевшей в мессенджере на откровенные темы. После чего стал настаивать на личной встрече.

Реклама

«Не осознавая опасности из-за малолетнего возраста, ребенок согласился на встречу. Злоумышленник приехал к месту жительства на собственном авто и во время личной встречи совершил с ней действия сексуального характера. О насилии ребенок рассказал только через несколько дней», — сообщили в полиции.

Правоохранители отдела полиции №3 Винницкого РУП оперативно провели следственные действия и задержали фигуранта. Действия 43-летнего мужчины квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие).

ч. 3 ст. 156-1 (Домогательство ребенка для сексуальных целей).

Как сообщили в полиции, за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Винницкая окружная прокуратура. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, полиция Киевской области сообщила о подозрении 34-летнему мужчине за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Реклама

Ранее мы писали о том, что в Житомирской области 13-летний подросток изнасиловал свою 8-летнюю сестру, потому что друг попросил прислать «порновидео с ней».