Мужчина купил заброшенный город и живет там один: как выглядит он сейчас (фото)

Мужчина купил целый заброшенный город за $1,4 млн и живет там сам Фото иллюстративный / © pexels.com

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Американец Брент Андервуд 2018 купил заброшенный шахтерский городок Серро-Гордо в Калифорнии за 1,4 млн долларов. Сначала он планировал превратить его в туристический объект, однако восстановление оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал.

Об этом сообщает dailymail.

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Сейчас 39-летний мужчина живет на территории города фактически сам. В интервью Daily Mail он рассказал, как это жить в заброшенном поселении и постепенно возвращать его к жизни.

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Андервуд признается, что одиночество его не тяготит.

«Я всегда был немного интровертом, поэтому одиночество меня не очень беспокоит. В любом направлении на десятки миль у меня нет соседей, а это значит, что куда бы я ни посмотрел — всюду меня ждет происшествие. Мне это нравится», — рассказал он.

По его словам, жизнь вдали от других людей имеет и свои преимущества. Здесь нет постоянного городского шума, а из-за отсутствия светового загрязнения ночью хорошо видны звезды.

«Я гораздо сильнее чувствую связь с природой и собственными мыслями, когда живу здесь. Мне никогда не хватает дел, и даже через шесть лет я чувствую, что только начинаю узнавать это место», — сказал мужчина.

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Как он нашел заброшенный город

Идея приобрести Серро-Гордо поначалу была шуткой. Друг Андервуда направил ему объявление о продаже города посреди ночи.

«Он направил объявление с сообщением: „Ха-ха, это может быть твоим следующим проектом“. Утром я проснулся, выучил все, что мог, об этом городе и забронировал билет, чтобы увидеть его», — вспоминает американец.

До этого Андервуд уже занимался реконструкцией старого викторианского дома XIX века в Остине, штат Техас, который он превратил в гостиницу типа bed-and-breakfast. Поэтому мужчина искал новый проект.

Первое впечатление от Серро-Гордо убедило его приобрести город.

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«Фотографии не могли подготовить меня к тому, каким будет Серро-Гордо. Дорога сюда поднимается почти на 5000 футов в горы — это были такие суровые горы, которых я никогда не видел, когда рос во Флориде», — рассказал он.

По его словам, после долгой поездки последний поворот открывает вид на город со зданиями, которые выглядят так, будто время у них остановилось в XIX веке.

Что осталось от города

В период наибольшего расцвета, в 1880-х годах, в Серро-Гордо проживало несколько тысяч человек, а количество зданий превышало сотню. Впоследствии большинство из них исчезли из-за пожаров, погодных условий и перестройки.

Когда Андервуд приобрел город, там оставалось около 20 построек, причем все они находились в разном состоянии.

«Там было четыре или пять домиков XIX века, но их могло перекинуть сильным ветром», — рассказал он.

Среди сохранившихся построек — старый магазин, который владелец превратил в музей, бывший бордель, церковь, кинотеатр, общежитие для рабочих и так называемое здание подъемной машины.

Внутри последнего расположена главная шахта Union Mine — ствол глубиной около 900 футов, то есть примерно 274 метра.

Отель с восемью домиками

Андервуд хочет сохранить историческую атмосферу Серро-Гордо и в то же время сделать его местом для туристов.

Его план предполагает отель с восемью отдельными домиками для аренды, а также ресторан и бар.

«План всегда заключался в том, чтобы сохранить историю этого места и добавить возможность для людей оставаться здесь на ночь», — пояснил американец.

Пока он постепенно укрепляет постройки, чтобы они не разрушились. Работа оказалась сложнее, чем мужчина ожидал, а одним из самых больших ударов стал пожар.

Когда возобновление отеля почти завершили, электрический пожар уничтожил здание. Андервуду пришлось начинать работу практически с нуля.

Жизнь в изолированном городке также заставила его овладеть новыми навыками.

«С тех пор как я переехал сюда, мне из-за необходимости пришлось научиться десяткам новых вещей. Преимущественно я научился лучше планировать. Если ты забыл какую-нибудь деталь, ближайший нормальный строительный магазин расположен за два часа езды. Ты не можешь просто сбегать по дороге и что-то купить», — рассказал Андервуд.

Он рассчитывает завершить отель примерно в следующем году. А пока Серро-Гордо можно посетить во время однодневных поездок.

«Я хочу, чтобы люди могли увидеть природу здесь. Она невероятно красива», — сказал владелец.

Напомним, украинский блоггер купил старый дом в Карпатах за 13 500 долларов, а на полный ремонт потратил почти втрое больше.

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