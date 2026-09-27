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Дата публикации
Категория
Проспорт
Время на прочтение
1 мин

Грузия — Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Следите на нашем сайте за ходом поединка второго тура Лиги наций-2026/27 между сборными Грузии и Украины.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Грузия — Украина

Грузия — Украина / © Associated Press

В понедельник, 28 сентября, сборная Украины по футболу сыграет против команды Грузии в матче второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Поединок состоится в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Украина и Грузия проводят нынешний розыгрыш Лиги наций в группе 2 Дивизиона B, где их соперниками также являются Венгрия и Северная Ирландия.

В стартовом туре Украина на выезде одолела Венгрию (1:0), а Северная Ирландия в гостях вырвала победу над Грузией (1:0).

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Грузия — Украина на Youtube-канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Грузия — Украина.

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