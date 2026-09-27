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Определился победитель мужского чемпионата Европы-2026 по волейболу
Поляки защитили звание чемпионов Европы по волейболу, обыграв в финале французов.
Сборная Польши стала победителем мужского чемпионата Европы-2026 по волейболу.
В финальном матче континентального первенства, который состоялся в Милане, поляки обыграли французов со счетом 1:3 по сетам (29:31, 19:25, 25:20, 16:25).
Полное видео матча Польша — Франция
Сборная Польши в 2026 году объединила два самых больших трофея — выиграла Лигу наций и чемпионат Европы.
Также поляки защитили звание чемпионов Европы по волейболу. В финале предыдущего Евро в 2023 году сборная Польши обыграла Италию.
В общем, для поляков это третье континентальное "золото" в истории. По этому показателю польская команда сравнялась со сборными Сербии и Чехии.
Бронзовым призером Евро-2026 по волейболу стала сборная Финляндии, которая в матче за третье место победила Словению в трех сетах — 25:23, 25:20, 29:27.
Для Финляндии это дебютная медаль чемпионата Европы. До этого финны лишь один раз играли матч за подиум: на Евро-2007 проиграли борьбу за "бронзу" Сербии (1:3).
Напомним, что сборная Украины по волейболу дошла до 1/8 финала чемпионата Европы-2026, где проиграла Румынии.