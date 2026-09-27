Определился победитель мужского чемпионата Европы-2026 по волейболу

Сборная Польши по волейболу / © Associated Press

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Сборная Польши стала победителем мужского чемпионата Европы-2026 по волейболу.

В финальном матче континентального первенства, который состоялся в Милане, поляки обыграли французов со счетом 1:3 по сетам (29:31, 19:25, 25:20, 16:25).

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Полное видео матча Польша — Франция

Сборная Польши в 2026 году объединила два самых больших трофея — выиграла Лигу наций и чемпионат Европы.

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Также поляки защитили звание чемпионов Европы по волейболу. В финале предыдущего Евро в 2023 году сборная Польши обыграла Италию.

В общем, для поляков это третье континентальное "золото" в истории. По этому показателю польская команда сравнялась со сборными Сербии и Чехии.

Бронзовым призером Евро-2026 по волейболу стала сборная Финляндии, которая в матче за третье место победила Словению в трех сетах — 25:23, 25:20, 29:27.

Для Финляндии это дебютная медаль чемпионата Европы. До этого финны лишь один раз играли матч за подиум: на Евро-2007 проиграли борьбу за "бронзу" Сербии (1:3).

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Напомним, что сборная Украины по волейболу дошла до 1/8 финала чемпионата Европы-2026, где проиграла Румынии.

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