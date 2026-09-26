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Проспорт
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Испания одержала волевую победу над Англией в первом туре Лиги наций

В другом матче группы 3 дивизиона А хорваты одолели чехов.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Испании

Сборная Испании / © Associated Press

Сборная Испании на выезде одержала волевую победу над Англией в матче первого тура группы 3 дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 2:3.

Уже на 2-й минуте встречи испанцы открыли счет — гол забил Ламин Ямаль.

Еще до перерыва англичане сумели не только отыграться, но и выйти вперед: на 36-й минуте отличился Энтони Гордон, а через четыре минуты точный удар нанес Гарри Кейн.

На старте второго тайма хозяева поля могли увеличить свое преимущество, но Кейн на 54-й минуте не реализовал пенальти, попав в перекладину.

На 60-й минуте действующие чемпионы Европы и мира сравняли счет — автором забитого мяча стал Алекс Баэна.

На 74-й минуте Испания забила победный гол — отличился Микель Оярсабаль.

В другом поединке этого квартета Хорватия на выезде обыграла Чехию (2:1).

В следующем туре Англия в гостях сразится с чехами, а Испания примет хорватов. Оба поединка запланированы на 29 сентября.

Ранее сообщалось, что сборная Украины одолела Венгрию на старте Лиги наций.

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