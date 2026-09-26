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Успешный дебют Зидана: Франция победила Турцию в Лиге наций
Автором единственного гола стал Килиан Мбаппе, который не доиграл матч из-за травмы.
Сборная Франции на выезде победила команду Турции в матче первого тура группы 1 дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Кочаэли" в городе Кочаэли завершился со счетом 0:1.
Единственный гол в этом противостоянии французы забили на старте второго тайма, когда на 54-й минуте Килиан Мбаппе отличился с передачи Майкла Олисе.
Однако уже через пять минут Мбаппе был вынужден попросить замену из-за травмы.
До конца матча Турция так и не отыгралась. Отметим, что в конце встречи был удален турецкий вратарь Угурджан Чакыр.
Этот поединок стал дебютным для Зинедина Зидана во главе сборной Франции. После чемпионата мира-2026 он заменил на этом посту Дидье Дешама.
В другом поединке этого квартета Бельгия в гостях обыграла Италию (2:0).
В следующем туре Франция на выезде сыграет против Бельгии, а Турция примет Италию. Оба поединка запланированы на 28 сентября.
Ранее сообщалось, что Нидерланды вырвали ничью против Германии в Лиге наций.