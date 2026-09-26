Успешный дебют Зидана: Франция победила Турцию в Лиге наций

Сборная Франции / © Associated Press

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Сборная Франции на выезде победила команду Турции в матче первого тура группы 1 дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Кочаэли" в городе Кочаэли завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в этом противостоянии французы забили на старте второго тайма, когда на 54-й минуте Килиан Мбаппе отличился с передачи Майкла Олисе.

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Однако уже через пять минут Мбаппе был вынужден попросить замену из-за травмы.

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До конца матча Турция так и не отыгралась. Отметим, что в конце встречи был удален турецкий вратарь Угурджан Чакыр.

Этот поединок стал дебютным для Зинедина Зидана во главе сборной Франции. После чемпионата мира-2026 он заменил на этом посту Дидье Дешама.

В другом поединке этого квартета Бельгия в гостях обыграла Италию (2:0).

В следующем туре Франция на выезде сыграет против Бельгии, а Турция примет Италию. Оба поединка запланированы на 28 сентября.

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Ранее сообщалось, что Нидерланды вырвали ничью против Германии в Лиге наций.

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