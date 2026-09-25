Сборная Украины назвала стартовый состав на матч Лиги наций против Венгрии

Виктор Цыганков / © Associated Press

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Сборная Украины по футболу объявила стартовый состав на матч первого тура Лиги наций-2026/27 против Венгрии.

Украина: Ризнык — Крупский, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Бражко, Очеретько, Судаков, Цыганков — Ванат, Сикан

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Запасные: Ермаков, Трубин, Сарапий, Бондарь, Драмбаев, Ярмоленко, Хлань, Назаренко, Назарина, Краснопир, Пономаренко, Зубков

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Матч Венгрия — Украина состоится в пятницу, 25 сентября, в венгерском Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Венгрия — Украина.

Напомним, что новый сезон Лиги наций сборная Украины проведет в Дивизионе B, где ее соперниками в группе 2 станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. "Сине-желтые" проведут по два матча против каждого из соперников — дома и на выезде.

Это будут первые официальные поединки украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва

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Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сделала два вынужденных изменения в составе на матчи Лиги наций.

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