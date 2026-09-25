Встреча Трампа и Си Цзиньпина за закрытыми дверями: что они говорили о войне в Украине (видео)

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп и Си Цзиньпин в ходе длительных переговоров в Белом доме затронули тему войны России против Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на официальное заявление китайского правительства.

Ранее президент Украины неоднократно призывал американского лидера поднимать этот вопрос в беседах с главой Китая, поскольку, по мнению Владимира Зеленского, Пекин обладает значительными рычагами влияния на Владимира Путина.

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В целом официальных подробностей переговоров Си Цзиньпина и Трампа не так много — сами участники пока воздержались от итоговых комментариев. Впрочем, что больше всего привлекло внимание мирового сообщества, — это подчеркнуто пышный и торжественный прием, который Трамп устроил китайским гостям.

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Подробности из Вашингтона — собственная корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко.

Конфуз с истребителями и скрытые синяки: как встречали главу КНР

Известный как ярый поклонник церемоний и пышных торжеств, Дональд Трамп пытался продемонстрировать Си Цзиньпину самый высокий уровень гостеприимства, возможный в Соединенных Штатах. Американский президент вместе с супругой Меланией лично встретил супругов Си на военной авиабазе Эндрюс.

Особое внимание журналистов привлекли кожаные перчатки на руках Трампа, которые совершенно не соответствовали теплой погоде. Ранее на кистях президента США неоднократно замечали замазанные синяки, которые обычно возникают в результате приема определенных лекарственных препаратов.

Небольшой конфуз произошёл непосредственно во время исполнения национальных гимнов: президент США несколько неожиданно и эмоционально отреагировал на демонстрационный пролёт истребителей над аэродромом.

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Основные же почести гостей из Китая ждали уже в Белом доме. Для них устроили военный парад в Трояндовом саду, члены кабинета министров выстроились в парадной колоннаде, а на крыше Западного крыла специально разместили знаменосцев.

Комплименты в адрес китайской прессы и заявления о дружбе

В Овальном кабинете Трамп сознательно воздержался от ответов на вопросы журналистов — китайский гость традиционно не практикует подобные импровизации перед прессой. Сам Трамп, который в настоящее время находится в острой фазе конфронтации с американским телевизионным пулом Белого дома (который даже отказался транслировать этот визит в прямом эфире), с досадой упомянул своих журналистов и показательно похвалил китайскую прессу.

«Президент Трамп активно жестикулировал в сторону президента Си и назвал его прессу очень приветливой. Он отметил, что китайские журналисты обращаются к собеседнику „сэр“ и уважительно просят: „позвольте задать вопрос, сэр“», — рассказала корреспондент Associated Press Жаклин Мартин.

Основная часть переговоров проходила за строго закрытыми дверями. На публику же лидеры выходили исключительно с дружественными заявлениями — так, будто Трамп в прошлом году не вводил высокие таможенные пошлины против Китая, на что Пекин ответил ограничением экспорта жизненно важных редкоземельных минералов.

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«С момента моего первого избрания в 2016 году мы с лидером Си завязали дружбу — поистине замечательную дружбу, — основанную на взаимном уважении и жизненно важных интересах наших народов», — заявил президент США Дональд Трамп.

«Нам не стоит уклоняться от разговоров о конкуренции, но она должна быть здоровой и оставаться в разумных пределах. Это должно быть соревнование, в котором мы стараемся догнать друг друга, а не борьба, где один непременно побеждает, а другой — проигрывает», — подчеркнул лидер КНР Си Цзиньпин.

Украина, Тайвань и гранитная вертолетная площадка

Источники в Белом доме подтверждают, что в ходе закрытой части переговоров стороны затрагивали темы войны в Украине, ситуации вокруг Ирана и статуса Тайваня. Трамп публично не стал комментировать непосредственный ход этих переговоров.

Вместо этого репортеры запечатлели, как президент США лично проводил экскурсию по своей резиденции для высокопоставленного гостя. Трамп показал недавно построенную вертолетную площадку (все предыдущие американские лидеры взлетали непосредственно с южной лужайки) и свой собственный вертолет. Президент США не удержался и похвастался журналистам, что Си Цзиньпин высоко оценил использованные материалы.

«Ему понравился гранит. Он эксперт по камню и по многим другим вопросам. И ему действительно нравится хороший гранит», — рассказал Дональд Трамп.

А уже во время торжественного ужина американский лидер пообещал удивить главу КНР ещё и экскурсией на строительство нового бального зала. Стоит отметить, что за ужинным столом рядом с супругами лидеров США и Китая сидели руководители крупнейших мировых корпораций — в частности, основатель SpaceX Илон Маск и глава Apple Тим Кук.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УЖАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ударов по КИЕВУ! Российский дрон УБИЛ РАБОТНИКА ДТЭК! | ТСН 18:00 25 СЕНТЯБРЯ

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