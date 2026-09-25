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Трамп пообещал Зеленскому сделать важный шаг относительно Путина: о чем идет речь
Трамп пообещал Зеленскому поговорить с Си о Путине.
Президент Владимир Зеленский заявил, что перед встречей Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином просил американского лидера сделать все возможное, чтобы Си повлиял на «фюрера» Владимира Путина и содействовал завершению войны.
Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.
Встреча Трампа и Си уже состоялась. Впрочем, по словам Зеленского, Киев еще не получил от команды Белого дома информацию об этой части разговора.
«Перед встречей Трампа и Си у меня была встреча с президентом США. Я просил Трампа поднять этот вопрос, чтобы лидер Китая повлиял на Путина относительно завершения войны. Фидбэк еще не получал от американской команды. Рассчитываю, что получу результат этой части их беседы», — заявил президент.
Отметим, Зеленский рассказал, что во время разговора с Трампом поднимал вопрос о санкциях против Кремля, который не спешит завершать войну. По словам украинского лидера, сейчас санкционные инструменты находятся в руках президента США.
«Я сказал Трампу, что Путин не спешит заканчивать войну, поэтому санкционная политика должна усиливаться, чтобы приближать возможность дипломатического завершения войны», — подчеркнул украинский президент.
Напомним, ранее стало известно, что Трамп дал важное обещание Зеленскому. Он подчеркнул, что поговорит с китайским лидером, чтобы тот помог склонить Владимира Путина к завершению войны и хотя бы к «деэскалационным шагам».