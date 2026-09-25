"Пересидеть не удастся": Зеленский обратился к миру после массированной атаки РФ

Президент Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по украинским регионам и гибель людей 25 сентября. Он предупредил мировое сообщество, что до зимы РФ будет только эскалировать ситуацию, если не усилить давление.

Об этом глава государства написал в Сети.

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Утром российские войска атаковали дроном жилую многоэтажку в Киеве. В результате удара погиб 14-летний мальчик. Зеленский выразил соболезнования его родным и близким. Еще семь человек получили ранения. Пожар в доме уже ликвидирован, однако спасатели продолжают работать на месте и устранять последствия атаки.

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«Абсолютно зверский и больной удар, лишенный военной логики», — подчеркнул президент.

Он отметил, что с самого утра во многих регионах Украины сохраняется постоянная угроза российских ударов.

Всего с начала суток под атакой оказались восемь областей. В Одессе в результате повторного удара по почтовому терминалу погиб один человек. В Запорожье россияне атаковали медицинскую клинику, где в тот момент находились люди. Также известно о травмированных в Сумской и Николаевской областях.

«На днях Украина откровенно проинформировала партнеров во время наших встреч: до зимы Россия будет только эскалировать, если не будет давления. Чтобы дипломатия заработала, необходимо реализовывать санкции Америки и усиливать санкции Европы. У наших партнеров есть ключи к миру — через силу. Россияне должны понять, что пересидеть не удастся и войну нужно завершать«, — подчеркнул Зеленский.

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Напомним, в ночь на 25 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину, запустив 295 дронов. По состоянию на 07:30 силы ПВО сбили и подавили 267 беспилотников. Было зафиксировано попадание на 16 локациях и падение обломков еще на четырех, в том числе попадание в медучреждения Киева. Атака по Украине продолжается.

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