РФ с утра ударила по большому областному центру: "прилетело" по медучреждению – там пожар, есть раненый

Последствия атаки / © Запорожская ОВА

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Россияне утром атаковали Запорожье. После попадания в одно из медицинских учреждений возник пожар.

Об этом сообщили в ОВА.

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«Есть попадание по объектам города. В одном из медицинских учреждений возник пожар. Предварительно, в результате утренней атаки на Запорожье ранен мужчина. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В медучреждении, которое пострадало от утренней атаки, эвакуировали пятерых людей», — отметил глава ОВА Михаил Семикин.

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Фото с места вражеской атаки

Напомним, в ночь на 25 сентября российские войска атаковали Киев. беспилотниками. В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на 25-этажный жилой дом.

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