Десять дней до нового раунда переговоров: Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки в течение десяти дней проведут новые раунды переговоров с Украиной и агрессором Россией по завершению войны.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

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По его словам, во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсуждались общие вещи, но позже у переговорных групп Украины и США были отдельные длительные переговоры по более детальным вопросам.

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«Договоренность следующая: мы пообщаемся и проинформируем об этих деталях европейскую сторону. Американцы переговорят с русскими. Через десять дней вернемся с тем или иным результатом», — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент сообщил, что Вашингтон предложил подготовить встречу на техническом уровне в трехстороннем формате. Одним из возможных мест могут стать Объединенные Арабские Эмираты.

«Ждем от США предложения по дате. Что касается где, то США предложили Эмираты», — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что США настаивают на трех шагах для деэскалации войны. Речь идет о прекращении ударов по энергообъектам, возобновлении работы черноморского зернового коридора, а также проведении трехсторонней встречи США, Украины и России.

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При этом глава государства подчеркнул, что так называемые «анкориджские договоренности» больше не работают в переговорах и больше не являются предметом обсуждения. В частности, говорит Зеленсткий, Кремль не может требовать признания оккупированных территорий, поскольку не имеет успехов на фронте.

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