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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Десять днів до нового раунду переговорів: Зеленський розкрив деталі

За словами Зеленського, США готують нові переговори України та Росії, які відбудуться на технічному рівні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки протягом десяти днів проведуть нові раунди переговорів з Україною і агресоркою Росією щодо завершення війни.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку обговорювалися загальні речі, але пізніше переговорні групи України та США мали окремі тривалі переговори щодо більш детальних питань.

«Домовленість наступна: ми поспілкуємося і поінформуємо про ці деталі європейську сторону. Американці переговорять з рускімі. За десять днів повернемося з тим чи іншим результатом», — наголосив Зеленський.

Водночас президент повідомив, що Вашингтон запропонував підготувати зустріч на технічному рівні у тристоронньому форматі. Одним із ймовірних місць можуть стати Об’єднані Арабські Емірати.

«Чекаємо від США на пропозиції за датою. Що стосується де — США запропонували Емірати», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що США наполягають на трьох кроках для деескалації війни. Йдеться про припинення ударів по енергооб’єктах, відновлення роботи чорноморського зернового коридору, і також проведення тристоронньої зустрічі США, України та Росії.

Водночас глава держави наголосив, що так звані «анкориджські домовленості» більше не працюють у переговорах і більше не є предметом обговорення. Зокрема, каже Зеленський, Кремль не може вимагати визнання окупованих територій, оскільки не має успіхів на фронті.

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