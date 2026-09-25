Зеленський: Україна готова допомогти партнерам у захисті від атак РФ

Володимир Зеленський / © ТСН

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Росія продовжуватиме гібридні та дронові атаки проти різних держав, які не обмежуються лише членами НАТО, тому Україна запропонувала партнерам свою допомогу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Росія продовжуватиме гібридні атаки проти різних країн і не тільки членів НАТО. Ми бачимо з вами гібридні атаки, є дронові атаки проти Молдови, яка не є членом НАТО і Євросоюзом. Є проти Німеччини, є Румунія, тощо», — сказав Зеленський.

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За словами президента, Україна вже запропонувала свою допомогу партнерам, які підтримують її у війні. Він зазначив, що двосторонні угоди щодо оборонних технологій передбачають не лише копродукцію чи постачання дронів і ракет, а й обмін практичним досвідом.

Нагадаємо, Росія дедалі частіше проводить небезпечні операції на території Європи, балансуючи на межі між війною і миром, а європейські чиновники побоюються, що чергова атака може закінчитися жертвами серед цивільних.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав європейські країни зміцнювати власні оборонні можливості та продовжувати підтримку України.

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