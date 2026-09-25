Футболіста збірної Ізраїлю вилучили за курйозне святкування голу в матчі Ліги націй

Саєд Абу Фархі / © Associated Press

Реклама

Форвард збірної Ізраїлю Саєд Абу Фархі був вилучений з поля в матчі першого туру дивізіону B Ліги націй-2026/27 проти Австрії через курйозне святкування голу.

Після першого тайму ізраїльтяни поступалися з рахунком 0:1, але на 55-й хвилині Абу Фархі забив ударом головою, відновивши паритет у зустрічі — 1:1.

Реклама

Після забитого м'ча Абу Фархі підбіг до кутового прапорця, взяв його до рук та зобразив більярдний удар. Рефері одразу ж показав футболісту жовту картку, яка стала для нього другою в цій грі, та вилучив його з поля.

Реклама

У деяких медіа пишуть, що жест гравця нагадував постріл зі зброї, хоча насправді форвард зображав удар більярдним києм — своє фірмове клубне святкування.

Саєд Абу Фархі / Скриншот із трансляції

У підсумку Ізраїль у меншості не втримав нічию і пропустив два голи наприкінці поєдинку — на 90-й та 90+3-й хвилинах. Австрійці вирвали домашню перемогу з рахунком 3:1.

"Я чудово розумію, за що вилучили Абу Фархі: він взяв кутовий прапорець і почав ним розмахувати, а за це в Європі дають жовту картку. Таке буває, адже він молодий і ще набереться досвіду. Це талановитий гравець, який завжди викладається на всі сто. Ми підтримаємо його і допоможемо йому оговтатися", — заявив після матчу головний тренер збірної Ізраїлю Ран Бен-Шимон, якого цитує портал ONE.

В іншому матчі першого туру цієї групи збірна Косова вдома обіграла Ірландію (1:0).

Реклама

У наступному турі Австрія протистоятиме Косово, а Ізраїль зустрінеться з Ірландією. Обидва матчі заплановані на 27 вересня.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди вирвали нічию проти Німеччини у Лізі націй.

Також ми розповідали, що збірна України визначилася із заявкою на матч Ліги націй проти Угорщини.

Новини партнерів

Новини партнерів