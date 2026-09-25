ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
1 хв

Дебютний матч Хаві та Клоппа: Нідерланди вирвали нічию проти Німеччини у Лізі націй

"Помаранчеві" уникли поразки завдяки голу на останніх хвилинах зустрічі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Нідерланди — Німеччина

Нідерланди — Німеччина / © Associated Press

Збірні Нідерландів та Німеччини зіграли внічию в матчі першого туру дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі завершився з рахунком 1:1.

На старті матчу Нідерланди вийшли вперед, проте гол Вірджила ван Дейка на 12-й хвилині скасували через фол в атаці. Обом командам у першому таймі довелося робити вимушені заміни — у німців "зламався" Кай Гаверц, а у ніделандців зустріч не зміг продовжити Браян Броббі.

На 32-й хвилині Бундестім відкрила рахунок завдяки точному удару Фелікса Нмечі.

Однак втримати перемогу німці не зуміли — у компенсований до другого тайму час, на 90+2-й хвилині, Коді Гакпо вирвав нічию для "Помаранчевих".

Зазначимо, що цей матч став дебютним для головних тренерів Хаві Ернандеса та Юргена Клоппа на чолі збірних Нідерландів та Німеччини відповідно.

В іншому матчі першого туру цієї групи Греція на виїзді обіграла Сербію (2:1).

У наступному турі Нідерланди у гостях зустрінуться із Сербією, а Німеччина прийме Грецію. Обидві гри заплановано на 27 вересня.

Раніше повідомлялося, що легендарний ексфутболіст "Шахтаря" відмовився їхати на прощальний матч друга до Москви.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie