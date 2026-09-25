Дебютний матч Хаві та Клоппа: Нідерланди вирвали нічию проти Німеччини у Лізі націй

Нідерланди — Німеччина / © Associated Press

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Збірні Нідерландів та Німеччини зіграли внічию в матчі першого туру дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі завершився з рахунком 1:1.

На старті матчу Нідерланди вийшли вперед, проте гол Вірджила ван Дейка на 12-й хвилині скасували через фол в атаці. Обом командам у першому таймі довелося робити вимушені заміни — у німців "зламався" Кай Гаверц, а у ніделандців зустріч не зміг продовжити Браян Броббі.

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На 32-й хвилині Бундестім відкрила рахунок завдяки точному удару Фелікса Нмечі.

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Однак втримати перемогу німці не зуміли — у компенсований до другого тайму час, на 90+2-й хвилині, Коді Гакпо вирвав нічию для "Помаранчевих".

Зазначимо, що цей матч став дебютним для головних тренерів Хаві Ернандеса та Юргена Клоппа на чолі збірних Нідерландів та Німеччини відповідно.

В іншому матчі першого туру цієї групи Греція на виїзді обіграла Сербію (2:1).

У наступному турі Нідерланди у гостях зустрінуться із Сербією, а Німеччина прийме Грецію. Обидві гри заплановано на 27 вересня.

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Раніше повідомлялося, що легендарний ексфутболіст "Шахтаря" відмовився їхати на прощальний матч друга до Москви.

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