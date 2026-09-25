- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 254
- Час на прочитання
- 2 хв
Збірна України визначилася із заявкою на матч Ліги націй проти Угорщини
Поєдинок відбудеться 25 вересня у Будапешті.
Збірна України з футболу визначилася із заявкою на матч першого туру Ліги націй-2026/27 проти Угорщини.
Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
До заявки увійшли 23 футболісти. Поза складом залишилися одразу семеро гравців: захисники Богдан Михайличенко і Тарас Михавко, півзахисники Микола Шапаренко, Іван Варфоломєєв, Олександр Піхальонок та Владислав Велетень, а також форвард Роман Яремчук.
Заявка збірної України на матч проти Угорщини
Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник
Захисники: Ілля Крупський, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Олександр Драмбаєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко
Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Максим Хлань, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина
Форварди: Ігор Краснопір, Владислав Ванат, Данило Сікан, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Матвій Пономаренко
Матч Угорщина — Україна відбудеться у п'ятницю, 25 вересня, в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Угорщина — Україна.
Нагадаємо, новий сезон Ліги націй збірна України проведе у Дивізіоні B, де її суперниками у групі 2 стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. "Синьо-жовті" проведуть по два матчі проти кожного із суперників — удома та на виїзді.
Це будуть перші офіційні поєдинки української збірної під керівництвом Андреа Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що збірна України зробила дві вимушені зміни у складі на матчі Ліги націй.