Європа може не встигнути: з’явився тривожний звіт щодо ймовірного нападу РФ

Солдати НАТО / © Associated Press

Реклама

Європейські спецслужби попереджають про можливе посилення дій Росії проти НАТО. Однак країни навряд чи встигнуть підготуватися до ймовірних атак.

Про це йдеться в першій щорічній доповіді про готовність у сфері оборони ЄС, пише Reuters.

Реклама

«Для досягнення готовності до оборони до 2030 року в умовах складної та погіршуваної ситуації у сфері безпеки, а також загрози, що виходить від російської агресії, необхідно діяти рішучіше та значно швидше, ніж зараз», — йдеться в документі.

Реклама

У доповіді відзначається прогрес у витратах, нарощуванні потенціалу та промисловій готовності, «якому сприяло поглиблення партнерських зв’язків, зокрема з Україною».

«Однак поточна динаміка та зростання інвестицій поки що не трансформуються у сили, що мають достатню мобільність, стійкість та оперативну сумісність. Водночас зберігаються критичні прогалини в оборонному потенціалі. Досягнуті на даний момент результати, хай і безпрецедентні, поки що є недостатніми», — підкреслюють у ЄС.

Ймовірний напад РФ на Європу — що відомо

Глава латвійської Служби державної безпеки Нормундс Межвієтс заявив, що його відомство наразі не бачить ознак неминучої атаки Росії. Водночас він визнав сигнали про підготовку Москви до більш рішучих дій у Європі та наголосив, що поки неясно, чи йдеться про конкретні плани, чи про спробу поширити страх і невизначеність.

Подібну позицію висловлюють і в Естонії. Очільник МЗС країни Йонатан Всевіов закликав не піддаватися паніці через повідомлення в соцмережах. За його словами, у разі появи реальної загрози влада повідомить про неї безпосередньо.

Реклама

Окреме занепокоєння європейських спецслужб викликає активізація російських диверсій. За словами керівника шведської військової розвідки та служби безпеки Томаса Нільссона, найближчими місяцями такі операції можуть стати масштабнішими. Серед цілей Москви він назвав послаблення підтримки України, створення розбіжностей усередині НАТО та залякування європейського населення.

Керівники спецслужб також звертають увагу на зміну характеру диверсій. Якщо раніше атаки часто мали випадкові цілі та були спрямовані передусім на створення паніки, то тепер дедалі частіше йдеться про об’єкти, пов’язані з підтримкою України — залізничну та іншу логістичну інфраструктуру, а також оборонну промисловість.

Нільссон окремо згадав інцидент з озброєним безпілотником в аеропорту Лейпцига, який німецька влада пов’язує з російською розвідкою. На його думку, атаки, здатні спричинити людські жертви або пошкодити критично важливу інфраструктуру, можуть стати якісно новим етапом російської кампанії в Європі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявляв парламенту, що польська розвідка оцінює можливість ударів російських безпілотників або ракет по території НАТО. За його словами, Москва може спробувати перевірити готовність Альянсу, застосувати статтю 5 Вашингтонського договору.

Реклама

Водночас самі спецслужби застерігають від надмірної паніки. За їхніми оцінками, Росія прагне використати страх як інструмент тиску на європейські суспільства та змусити їх сумніватися у подальшій підтримці України.

Видання El Mundo зазначало, що Путін готує атаки на ще три країни Європи.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попередив країни Європи щодо наслідків нападу на російські території.

«Підкреслю, що у нас немає жодних інтересів займатися цим, але якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни проти Росії, нападе на Російську Федерацію, це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою», — додав Лавров.

Новини партнерів

Новини партнерів