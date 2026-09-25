Збірна України з тенісу дізналася суперника у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок / © Associated Press

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Жіноча збірна України з тенісу отримала суперника у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2026.

За путівку до фіналу турніру українки позмагаються з Італією, яка у чвертьфінальній матчевій зустрічі здобула вольову перемогу над Китаєм — 2:1.

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Протистояння італійок та китаянок стартувало з перемоги Чжан Шуай над Елізабеттою Коччаретто — 6:0, 6:2. Утім, потім Жасмін Паоліні зрівняла рахунок, обігравши Чжен Цінь Вень — 6:3, 7:6. У вирішальному поєдинку Паоліні в парі із Сарою Еррані здолали китайський дует Ханью Гуо / Сінью Дзян — 6:3, 5:7, 6:3.

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Таким чином, саме Італія стане суперником збірної України у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Торік збірна України також зустрічалася з Італією у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг і програла з рахунком 1:2. Італійки в підсумку стали чемпіонками, вигравши турнір удруге поспіль.

Півфінальне протистояння між Україною та Італією відбудеться у суботу, 26 вересня, і розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Зазначимо, що поєдинки фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбуваються від 22 до 27 вересня у китайському Шеньчжені.

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Нагадаємо, що у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг збірна України здолала Бельгію.

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк не зіграє за збірну України в фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг.

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