Звільнили з військової служби, але статус в "Резерв+" не змінився: що робити

Резерв+ / © armyinform.com.ua

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Після звільнення з військової служби за станом здоров’я в електронному кабінеті українця може з’явитися статус «військовозобов’язаний». Саме по собі таке відображення ще не означає відмову ТЦК у виключенні особи з військового обліку. Якщо документи були подані нещодавно, відомості можуть перебувати на етапі опрацювання.

Однак остаточний статус залежить від змісту постанови ВЛК та підстави звільнення, повідомив юрист Юрій Айвазян.

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Що відбувається після рішення ВЛК

Якщо військово-лікарська комісія визнала особу непридатною до військової служби з виключенням із військового обліку, відповідні дані мають бути внесені до обліку. Закон передбачає виключення з військового обліку громадян, визнаних непридатними до військової служби, з подальшим виключенням з військового обліку.

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Тому після подання довідки про хворобу та протоколу штатної ВЛК слід уточнити в ТЦК, чи зареєстровані документи та чи завершено оформлення відповідного статусу. Після внесення змін військово-реєстраційний документ повинен містити відомості про виключення з обліку.

Якщо ж у висновку ВЛК вказано непридатність із переоглядом, ситуація інша: особа звільняється в запас і зберігає статус військовозобов’язаного. У такому випадку відображення відповідного статусу в «Резерв+» є очікуваним.

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Раніше ми писали, що робити, якщо ТЦК або ВЛК не врахували медичні документи та визнали військовозобов’язаного придатним? Є чіткий алгоритм дій, який допоможе зафіксувати порушення та захистити свої права.

Нагадаємо, з досягненням 25-річного віку українським чоловікам не обов’язково особисто відвідувати ТЦК та СП. Передбачено автоматичне переведення з призовників у військовозобов’язані.

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