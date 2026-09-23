Чи треба 25-річним бігти до ТЦК для зміни статусу на військовозобов’язаного

Військовий облік / © ТСН

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З досягненням 25-річного віку українським чоловікам не обов’язково особисто відвідувати ТЦК та СП. Передбачено автоматичне переведення з призовників у військовозобов’язані.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Чоловікам, яким виповнюється 25 років, не потрібно особисто відвідувати ТЦК, щоб змінити статус із призовника на військовозобов’язаного. Протягом 30 днів відповідний центр комплектування самостійно внесе необхідні зміни до Єдиного державного реєстру та оновить військовий статус чоловіка.

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Крім того, після досягнення 25-річного віку громадянам автоматично надаватимуть первинне військове звання «солдат (матрос) запасу».

Такі зміни передбачені оновленим положенням про ТЦК та СП, яке затверджене постановою Кабінету міністрів від 23 лютого 2022 року №154.

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До слова, Міноборони спростило процедуру зміни підстави для відстрочки: тепер її можна переоформити через ЦНАП, подавши заяву й документи особисто. На час розгляду попередня відстрочка діє далі. У разі погодження нова замінить стару лише після внесення до реєстру «Оберіг».

Зауважимо, деякі військовозобов’язані можуть втратити відстрочку через зміну життєвих обставин, і цей статус може зникнути із застосунку «Резерв+». Зокрема, це загрожує багатодітним батькам у разі аліментної заборгованості понад три місяці або якщо найстаршій дитині виповнилося 18 років. Також право втрачають особи з інвалідністю із протермінованим медичним висновком, студенти в разі переходу на іншу форму навчання чи зниження рівня освіти, а також ті, хто завершив догляд за кимось або змінились підстави для нього.

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