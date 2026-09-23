Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У 2027 році працівникам критично важливих підприємств для бронювання може знадобитися зарплата не менше 28 638 грн на місяць. Такий показник випливає з чинної вимоги у три мінімальні зарплати та запропонованого урядом розміру мінімалки на наступний рік — 9546 грн. Водночас це поки лише розрахунок.

Який може бути зарплатний поріг для бронювання на 2027 рік — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Яким може стати поріг для бронювання

У травні 2026 року уряд оновив критерії критично важливих підприємств. Зокрема, для підтвердження критичності та бронювання працівників встановили зарплатний критерій на рівні трьох мінімальних заробітних плат. У 2026 році це 25 941 грн.

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У проєкті держбюджету на 2027 рік уряд запропонував встановити мінімальну зарплату на рівні 9546 грн. Документ №16000 зареєстрували у Верховній Раді 15 вересня 2026 року.

Якщо цей показник залишиться у фінальній редакції бюджету, розрахунок буде таким:

9546 × 3 = 28 638 грн.

Таким чином, зарплатний орієнтир для відповідних підприємств може зрости на 2697 грн порівняно з нинішніми 25 941 грн.

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Вимога стосується і підприємства, і працівника

Йдеться не про окремий платіж державі за можливість бронювання. Зарплатний показник є одним із критеріїв, яких мають дотримуватися критично важливі підприємства.

За чинними правилами, вимога щодо рівня зарплати застосовується як для підтвердження критичності підприємства, так і для працівника, якого планують забронювати.

Тобто, для збереження нинішнього механізму недостатньо буде лише формально мати статус критично важливого підприємства — відповідний зарплатний критерій також має виконуватися.

Для прифронтових підприємств сума буде нижчою

Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, уряд передбачив окремий зарплатний критерій — 2,5 мінімальної зарплати. У 2026 році це становить 21 618 грн.

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Якщо у 2027 році мінімальна зарплата становитиме 9546 грн, розрахунок буде таким:

9546 × 2,5 = 23 865 грн.

Отже, для відповідних підприємств на територіях бойових дій потенційний зарплатний поріг становитиме 23 865 грн на місяць.

Коли можуть почати діяти нові цифри

Наразі говорити про остаточні суми ще зарано. Проєкт держбюджету-2027 лише зареєстрований у Верховній Раді та перебуває на розгляді парламенту.

Тому показники 28 638 грн та 23 865 грн є розрахунковими, а не вже затвердженими зарплатними порогами на 2027 рік.

Якщо парламент ухвалить запропонований розмір мінімальної зарплати, а чинний механізм бронювання залишиться без змін, саме такі суми випливатимуть із нинішніх коефіцієнтів — трьох та 2,5 мінімальної зарплати відповідно.

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