До України йдуть дощі та похолодання, а потім повернеться тепло: синоптик назвав, коли чекати на потепління

На Україну насуваються сильні дощі та похолодання

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Холодне повітря зі Скандинавії спричинило утворення активного циклону над Чорним морем. Він принесе сильні дощі, грози та шквали, однак уже наприкінці тижня погода почне покращуватися.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

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За його словами, циклон рухається у напрямку Запоріжжя, а ввечері його центр перебуватиме поблизу Дніпра. На Черкащині розпочнуться дощі, які вночі можуть посилитися до значних.

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Очікується від 15 до 49 мм опадів. Також можливі грози та шквали швидкістю 15–20 м/с.

У четвер, 24 вересня, циклон поступово залишатиме територію України, тому дощів стане менше. Повністю вони мають припинитися у п’ятницю.

Температура буде на 1–3 градуси нижчою за кліматичну норму: вночі очікується +6…+11°, вдень — +11…+16°.

Коли повернеться тепло

За попередніми прогнозами, вже найближчими вихідними Україна опиниться під впливом антициклону.

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Температура вдень може піднятися до +18…+20°.

Постригань також зазначив, що нинішні дощі корисні для сільського господарства: вони поповнюють запаси вологи у ґрунті та скорочують площі, охоплені ґрунтовою посухою. Подальше потепління має сприяти проростанню озимих культур, а припинення опадів — осінній сівбі та збиранню врожаю.

В Україні вже зафіксували перші осінні морози

В Україні вже зафіксували перші осінні морози. У високогір’ї Карпат вранці 23 вересня температура опустилася до -2 °C.

Водночас у Європі формується рання хвиля заморозків. Найближчими днями холодне повітря поширюватиметься на північні, східні, центральні та частково південні регіони континенту.

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У деяких районах температура може опуститися до -12°C, причому мороз очікується не лише біля поверхні землі.

Причиною похолодання називають надходження холодних повітряних мас із півночі. Під час прояснень вони затримуватимуться в окремих регіонах і посилюватимуть нічні заморозки.

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