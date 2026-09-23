Кінець вічної суперечки: вчені розгадали давню загадку про яйце та курку

Вчені з’ясували, хто був першим — яйце чи курка / © Фото з відкритих джерел

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Питання про те, що було першим — курка чи яйце, виникло задовго до сучасної науки й залишається популярною логічною загадкою. З погляду еволюції відповідь однозначна: яйця існували за сотні мільйонів років до появи курей, а перша справжня курка також вилупилася з яйця.

Про це пише AOL, розглядаючи давню загадку з погляду еволюційної біології.

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Яйця з’явилися задовго до курей

Ще давньогрецькі філософи використовували питання про курку та яйце як приклад замкненого парадоксу. Якщо курка вилуплюється з яйця, то яйце має з’явитися раніше, але якщо яйце відкладає курка — виникає протилежна проблема.

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Наука дозволяє вийти з цього кола, якщо подивитися на історію життя на Землі в масштабах сотень мільйонів років. Яйцекладні тварини існували приблизно 540 мільйонів років тому, тоді як птахи та тим більше домашні кури з’явилися значно пізніше.

Яйця відкладали рептилії, риби та предки сучасних птахів задовго до того, як на планеті з’явилися кури. Саме яйце як спосіб захистити ембріон і забезпечити його розвиток є дуже давнім еволюційним винаходом.

Перша курка теж вилупилася з яйця

Є ще один спосіб подивитися на цю загадку. Домашня курка, або Gallus gallus domesticus, не виникла в природі в один конкретний момент — вона сформувалася внаслідок поступових генетичних змін своїх предків.

Її найближчим диким родичем вважають червону джунглеву курку, яка й сьогодні мешкає в лісах Південно-Східної Азії. Одомашнення курей почалося приблизно 8 тисяч років тому, а покоління за поколінням їхній геном змінювався.

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Тому не існувало моменту, коли один птах раптом припинив бути «майже куркою» і став першою куркою. Натомість два птахи, які ще не були повністю такими, як сучасні кури, могли відкласти яйце з новою комбінацією генів.

Саме з такого яйця, згідно з еволюційною логікою, і могла вилупитися перша справжня курка. Тобто навіть якщо говорити саме про куряче яйце, воно могло з’явитися раніше за курку, яка з нього вилупилася.

Чому яйце набагато старше за курку

Еволюційна історія яйця взагалі набагато довша за історію птахів. Задовго до появи курей яйця вже були способом розмноження для багатьох груп тварин.

Ідеться не лише про тверду шкаралупу, яку ми асоціюємо з курячим яйцем. Біологічні механізми розвитку зародка всередині захисного середовища формувалися поступово й мають дуже давнє походження.

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Тому курка в цій історії виявляється лише одним із дуже пізніх етапів величезного еволюційного ланцюга. Яйце не було «винаходом» курей — вони успадкували вже давно сформований спосіб відтворення.

То що було першим — курка чи яйце

Якщо питання розглядати з позиції еволюційної біології, відповідь проста: першим було яйце.

Яйця існували мільйони років до появи курей, а сама перша курка, якщо визначати її як окремий вид, також мала з’явитися в яйці. Давній парадокс виникає лише тоді, коли ми уявляємо появу курки та яйця як дві окремі події без тривалої еволюційної історії між ними.

Насправді природа не працює за принципом «до» і «після» для двох чітко відокремлених видів. Нові види формуються поступово, покоління за поколінням, тому перша курка стала результатом процесу, який почався задовго до появи самої курки.

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