Осінь / © pexels.com

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У середу, 23 вересня, активний циклон із Чорного моря принесе до більшості областей України сильні дощі, грози та штормовий вітер.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає про сильні та тривалі дощі 23 вересня на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, на Запоріжжі, в Криму, в другій половині дня також на Харківщині, Донеччині, та Луганщині.

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«Опади супроводжуватимуться сильним вітром. Негоду зумовить активний циклон, який прийде із акваторії Чорного моря», — зазначає Діденко.

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На решті території України дощі чергуватимуться із сонячними проясненнями.

Також синоптикиня попереджає, що у східній частині України очікується сильний штормовий вітер північного та північно-східного напрямку до 15-22 метрів за секунду.

Впродовж дня 23 вересня максимальна температура повітря коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів тепла. На Донеччині та Луганщині буде дещо тепліше — там очікується від +19 до +23 градусів тепла.

«За попередніми прогнозами завершальні дні вересня та початок жовтня подарують нам красиву комфортну погоду. Бабине літо вже пудрить носик», — зауважила синоптикиня.

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Очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що 23 вересня вторгнення арктичного повітря зі Скандинавії на прогріту акваторію південних морів створить сприятливе підґрунтя для формування потужного циклону.

Очікується, що вихор переміщуватиметься маршрутом через Крим, Дніпро та Харків, а його основний удар у вигляді рясних опадів припаде на східні регіони. На Черкащині дощі будуть суттєво меншими, а стовпчики термометрів покажуть +4…+9 градуси тепла уночі та +11…+16 градусів тепла вдень.

За даними Українського гідрометцентру, 23 вересня чорноморський циклон принесе на Лівобережжя, а також до Криму, Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини значні дощі, грози та штормові пориви вітру до 15–20 м/с.

У цих областях оголошено перший, жовтий рівень небезпечності, оскільки негода може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних підприємств. На решті території очікується хмарність із проясненнями та лише місцями короткочасні опади.

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Синоптики попереджають про негоду у кількох областях України 23 вересня / © Укргідрометцентр

Температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, в Карпатах від +7 до +12 градусів тепла.

Погода в Україні 23 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 23 вересня.

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