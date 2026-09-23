Рубіо заявив, що енергетичного перемир’я з РФ поки немає: як у США бачать завершення війни

Рубіо / © Associated Press

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Домовленості про енергетичне перемир’я між Україною та Росією поки немає. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю радіостанції WABC.

За його словами, війна продовжує завдавати значних втрат обом сторонам, тому Вашингтон вважає доцільним шукати можливості для її припинення. Водночас Рубіо визнав, що те, що видається логічним із погляду дипломатії, не завжди вдається реалізувати на практиці.

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Держсекретар наголосив, що президент США Дональд Трамп готовий долучатися до спроб подолати розбіжності між Києвом і Москвою, якщо для цього виникатиме реальна можливість.

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Окремо Рубіо висловив думку, що війна не завершиться вирішальною військовою перемогою однієї зі сторін. За його оцінкою, фіналом має стати домовленість, досягнута шляхом переговорів. Це позиція американського держсекретаря, а не встановлений сценарій завершення війни.

Раніше президент Володимир Зеленський після переговорів із Трампом повідомив, що Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я за умови, що Росія припинить удари по українській енергетиці, електромережах, системах опалення та водопостачання. За його словами, американська сторона має передати цю пропозицію Москві.

Позиція Росії щодо цієї пропозиції наразі публічно не підтверджена.

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