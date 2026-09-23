Макрон попередив про повернення "закону джунглів": до він чого закликав ООН

Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав відновити дієздатність міжнародних інституцій і не допустити переходу світу до порядку, в якому визначальним стає право сили.

Про це повідомляє The New York Times. Основні тези промови також оприлюднила ООН.

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Макрон поставив перед учасниками Генасамблеї питання, чи готовий світ повернутися до "закону джунглів", чи все ж прагне жити у цивілізованій міжнародній системі.

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За його словами, Франція виступає за відновлення багатосторонньої співпраці та зміцнення ООН як механізму захисту спільних інтересів і міжнародного права.

Президент Франції також заявив, що світ не повинен миритися з формуванням "порядку безкарності". Він підтримав реформування Ради Безпеки ООН, зокрема її розширення новими членами та підвищення здатності реагувати на масштабні порушення міжнародного права.

Окремо Макрон виступив проти подвійних стандартів у питаннях державного суверенітету. Він наголосив, що принцип поваги до суверенітету має однаково застосовуватися до держав у Європі, Африці та на Близькому Сході.

У своїй промові французький президент також підтвердив підтримку України на тлі російського вторгнення. Єлисейський палац зазначив, що ситуація в Україні була однією з ключових тем його виступу на Генасамблеї.

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Макрон окремо порушив питання штучного інтелекту. За його словами, правила у цій сфері не повинні визначати лише США, Китай та кілька великих приватних компаній, оскільки технології ШІ здатні впливати на безпеку держав, лікарень і фінансових систем.

Нагадаємо, що раніше Макрон запропонував подвійний мораторій між Україною та РФ: що він передбачає

Президент Франції запропонував запровадити два мораторії між Росією та Україною, які мають припинити удари по енергеці та атаки в Чорному морі.

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