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Якому знаку зодіаку пощастить 23 вересня
Удача потрібна завжди й усім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносять нас на вершину успіху, то опускають вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 23 вересня?
День, коли, хочемо ми того чи ні, у наше життя повертається минуле — події, люди, почуття та стосунки. Найчастіше це викликає в нас стійке — містичне — відчуття дежавю, під час якого нам здається, що щось подібне з нами колись уже траплялося: ми впізнаємо деталі, обставини та пов’язані з ними власні вчинки. Насправді життя таким чином прагне повернути нас до ситуацій, які не були «закриті» в минулому, тому їх необхідно — нарешті! — завершити зараз.
Козоріг
Козороги зможуть налагодити стосунки з близькими людьми, які дещо погіршилися деякий час тому. Зараз немає сенсу з’ясовувати, хто саме був винен у тому, що сталося, головне — виправити ситуацію, оскільки для цього складаються максимально сприятливі обставини.
Щоправда, представникам цього знака теж варто виявити ініціативу — наприклад, придбати людям, з якими вони збираються розпочати мирні переговори, невеликі, але приємні для них подарунки: вони поліпшать настрій партнерів, і домовитися з ними стане набагато легше.
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