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Секс у центрі Одеси на очах у перехожих: справа отримала несподіване продовження
В Одесі суд оштрафував чоловіка та жінку, які зайнялись інтимом просто у центрі міста.
В Одесі на 119 грн оштрафували жінку за секс в центрі міста. Раніше суд покарав і її партнера.
Про це йдеться у постанові Приморського районного суду м. Одеси.
Чоловік та жінка зайнялись інтимом у центрі Одеси
Як встановив суд на підставі адміністративних матеріалів поліції, подія сталася 7 червня 2026 року в центрі Одеси. Перебуваючи на вулиці Малій Арнаутській, місцева жителька вступила у статевий акт із чоловіком безпосередньо у громадському місці.
Правоохоронці кваліфікували ці дії як дрібне хуліганство, що порушує громадський порядок і спокій громадян, та склали стосовно жінки протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173 КУпАП.
Розгляд справи у суді
Судовий розгляд відбувся без особистої присутності правопорушниці. Жінку неодноразово повідомляли про дату, час і місце засідання в установленому законом порядку, однак до суду вона не з’явилася та про причини неявки не повідомила.
Дослідивши наявні докази — протокол про адміністративне правопорушення (із яким жінка була згодна під час складання), рапорти працівників поліції, довідку про особу та відеозаписи з місця події — суд дійшов висновку про повну доведеність її вини.
Рішення суду
Приморський районний суд м. Одеси ухвалив:
Визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
Накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 119 гривень (сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Стягнути з правопорушниці на користь держави судовий збір у розмірі 665 гривень 60 копійок.
Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.
Раніше чоловіка оштрафували за секс в центрі Одеси.