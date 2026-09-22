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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Секс у центрі Одеси на очах у перехожих: справа отримала несподіване продовження

В Одесі суд оштрафував чоловіка та жінку, які зайнялись інтимом просто у центрі міста.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Пара в Одесі зайнялась сексом посеред вулиці. Фото ілюстративне

Пара в Одесі зайнялась сексом посеред вулиці. Фото ілюстративне / © ТСН.ua

В Одесі на 119 грн оштрафували жінку за секс в центрі міста. Раніше суд покарав і її партнера.

Про це йдеться у постанові Приморського районного суду м. Одеси.

Чоловік та жінка зайнялись інтимом у центрі Одеси

Як встановив суд на підставі адміністративних матеріалів поліції, подія сталася 7 червня 2026 року в центрі Одеси. Перебуваючи на вулиці Малій Арнаутській, місцева жителька вступила у статевий акт із чоловіком безпосередньо у громадському місці.

Правоохоронці кваліфікували ці дії як дрібне хуліганство, що порушує громадський порядок і спокій громадян, та склали стосовно жінки протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173 КУпАП.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Розгляд справи у суді

Судовий розгляд відбувся без особистої присутності правопорушниці. Жінку неодноразово повідомляли про дату, час і місце засідання в установленому законом порядку, однак до суду вона не з’явилася та про причини неявки не повідомила.

Дослідивши наявні докази — протокол про адміністративне правопорушення (із яким жінка була згодна під час складання), рапорти працівників поліції, довідку про особу та відеозаписи з місця події — суд дійшов висновку про повну доведеність її вини.

Рішення суду

Приморський районний суд м. Одеси ухвалив:

  • Визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

  • Накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 119 гривень (сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

  • Стягнути з правопорушниці на користь держави судовий збір у розмірі 665 гривень 60 копійок.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

Раніше чоловіка оштрафували за секс в центрі Одеси.

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