Не викидайте втулки від туалетного паперу: 5 способів використати їх у побуті

Втулки від туалетного паперу

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Втулка від туалетного паперу зазвичай одразу летить у смітник. Проте звичайний картонний циліндр може ще не раз знадобитися вдома, на дачі чи городі. З нього можна зробити ємність для розсади, простий органайзер і навіть пристосування для зберігання дрібниць.

Кількома такими способами поділилося польське видання. Більшість із цих способів не потребують додаткових витрат достатньо не викидати чисті картонні втулки.

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Як використовувати туалетні втулки

Зробіть стаканчики для розсади

Один із найпрактичніших варіантів — використати втулки замість невеликих горщиків для вирощування розсади. Картон достатньо щільний, щоб певний час тримати форму, але водночас поступово розмокає та розкладається в ґрунті.

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Втулки ставлять вертикально в піддон або іншу ємність, наповнюють ґрунтом і висівають насіння. Коли рослина підросте, її можна пересадити разом із картонною оболонкою. Завдяки цьому коріння менше турбують під час пересаджування.

Такий варіант особливо зручний для культур, які небажано зайвий раз травмувати під час перенесення на грядку, насамперед, — це огірки та кабачки.

Водночас перед висаджуванням у грунт варто переконатися, що картон уже добре розмок і не створюватиме перешкоди для коріння. Якщо втулка залишається щільною, її можна розірвати або частково зняти.

Використайте для розпалювання вогню

Ще один варіант стане у пригоді власникам мангалів, печей або камінів. Порожню втулку можна перетворити на просту розпалку.

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Для цього всередину кладуть сухий папір та деревну стружку. Картон і сухий наповнювач швидко займаються та допомагають розпалити більші шматки деревини. Такі заготовки можна зробити заздалегідь і зберігати в сухому місці.

Для цього варто брати лише чистий необроблений картон і звичайний папір, без пластику та інших матеріалів, які не призначені для спалювання.

Зробіть органайзер для олівців та дрібниць

Якщо накопичилося кілька втулок, із них можна зробити невеликий настільний органайзер. Втулки ставлять вертикально поруч і закріплюють на щільній основі. В окремих секціях зручно тримати олівці, ручки, ножиці та інше канцелярське приладдя.

Щоб органайзер виглядав охайніше, картон можна обклеїти кольоровим папером або розмалювати. Таке оформлення також можна перетворити на нескладне заняття для дітей.

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Складіть у втулки кабелі

Втулки стануть у пригоді й там, де постійно плутаються зарядні кабелі та дроти. Кабель потрібно акуратно згорнути й помістити всередину картонного циліндра. Так він не розмотуватиметься та не переплітатиметься з іншими проводами.

На картоні можна написати, для якого пристрою призначений кабель. Це особливо зручно, якщо в шухляді зберігається багато схожих зарядних пристроїв.

Використовуйте втулки для зберігання пряжі

Ще одне просте застосування — намотувати на втулки залишки пряжі. Картонна основа не дає ниткам збиватися у клубок і допомагає акуратніше організувати невеликі залишки матеріалу.

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