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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чоловік і жінка зайнялися сексом у центрі Одеси на очах в ошелешених перехожих: усе закінчилося несподівано

Приморський районний суд Одеси оштрафував чоловіка за статевий акт із жінкою на вулиці Малій Арнаутській.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У центрі Одеси пара зайнялась сексом. Фото ілюстративне

У центрі Одеси пара зайнялася сексом / Фото ілюстративне / © Аліна Онопа, ТСН.ua

У центрі Одеси чоловік і жінка зайнялися інтимом на очах у шокованих перехожих. На місце події викликали поліцію. За це чоловіка оштрафували на 119 грн, а чи покарають його партнерку — наразі невідомо.

Про це йдеться у постанові Приморського районного суду м. Одеса.

Пара зайнялася сексом на вулиці Мала Арнаутська

Як встановив суд за матеріалами поліції, подія сталася 7 червня 2026 року в центрі Одеси. Перебуваючи на вулиці Малій Арнаутській, чоловік вступив у статевий акт із жінкою просто у громадському місці. Хтось з перехожих викликав на місце події поліцію, і правоохоронці склали протокол про адміністративне порушення.

Копи кваліфікували такі дії, як дрібне хуліганство, що порушує громадський порядок і спокій громадян — ст. 173 КУпАП.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Порушник не прийшов на засідання суду

Судовий розгляд відбувся без особистої участі чоловіка. Хоча його було належним чином повідомлено про дату, час і місце засідання, до суду він не з’явився, однак подав письмову заяву з проханням розглянути справу без його присутності.

Вивчивши надані матеріали — протокол про адміністративне правопорушення, рапорт співробітників поліції та відеозапис із місця події, — суд дійшов висновку про повну доведеність вини одесита.

Рішення суду

31 серпня 2026 року суддя Приморського районного суду м. Одеса Русєва А.С. ухвалила:

  • Визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

  • Накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 119 гривень (сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

  • Стягнути з правопорушника на користь держави судовий збір у розмірі 665 гривень 60 копійок.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом десяти днів із дня її винесення.

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