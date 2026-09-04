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Чоловік і жінка зайнялися сексом у центрі Одеси на очах в ошелешених перехожих: усе закінчилося несподівано
Приморський районний суд Одеси оштрафував чоловіка за статевий акт із жінкою на вулиці Малій Арнаутській.
У центрі Одеси чоловік і жінка зайнялися інтимом на очах у шокованих перехожих. На місце події викликали поліцію. За це чоловіка оштрафували на 119 грн, а чи покарають його партнерку — наразі невідомо.
Про це йдеться у постанові Приморського районного суду м. Одеса.
Пара зайнялася сексом на вулиці Мала Арнаутська
Як встановив суд за матеріалами поліції, подія сталася 7 червня 2026 року в центрі Одеси. Перебуваючи на вулиці Малій Арнаутській, чоловік вступив у статевий акт із жінкою просто у громадському місці. Хтось з перехожих викликав на місце події поліцію, і правоохоронці склали протокол про адміністративне порушення.
Копи кваліфікували такі дії, як дрібне хуліганство, що порушує громадський порядок і спокій громадян — ст. 173 КУпАП.
Порушник не прийшов на засідання суду
Судовий розгляд відбувся без особистої участі чоловіка. Хоча його було належним чином повідомлено про дату, час і місце засідання, до суду він не з’явився, однак подав письмову заяву з проханням розглянути справу без його присутності.
Вивчивши надані матеріали — протокол про адміністративне правопорушення, рапорт співробітників поліції та відеозапис із місця події, — суд дійшов висновку про повну доведеність вини одесита.
Рішення суду
31 серпня 2026 року суддя Приморського районного суду м. Одеса Русєва А.С. ухвалила:
Визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
Накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 119 гривень (сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Стягнути з правопорушника на користь держави судовий збір у розмірі 665 гривень 60 копійок.
Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом десяти днів із дня її винесення.