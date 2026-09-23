Війна дедалі більше переходить на територію Росії / © ТСН.ua

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Росія готується посилити удари по українській енергетиці взимку, однак цього року наслідки війни можуть значно сильніше відчути й самі росіяни. Україна нарощує можливості далекобійних ударів і дедалі частіше атакує стратегічні об’єкти на території РФ.

Про це йдеться у матеріалі Atlantic Council.

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В Україні побоюються, що майбутня зима може стати однією з найважчих за час повномасштабної війни. Росія збільшує виробництво балістичних ракет, активно застосовує реактивні дрони, водночас запаси ракет для систем Patriot залишаються обмеженими.

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Тим часом Україна готується до нового сезону атак: укріплює критичну інфраструктуру, створює резерви обладнання і шукає альтернативні джерела енергії. Населення також запасається продуктами, готує генератори та зарядні станції.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що Москва може не бути зацікавлена в серйозних мирних переговорах до завершення зими, оскільки розраховує, що холодний сезон стане критичним для України.

Удари України дедалі частіше доходять вглиб РФ

Ситуація для Москви також змінилася. Протягом 2026 року Україна значно розширила кампанію далекобійних ударів по військових підприємствах, логістичних вузлах та енергетичній інфраструктурі РФ.

20 вересня Україна здійснила найбільшу за час війни атаку на Москву. Серйозних пошкоджень, за наведеними в матеріалі даними, зазнав один із ключових нафтопереробних заводів російської столиці.

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Раніше українські безпілотники також впливали на проведення великих заходів у Росії. Зокрема, атаки порушували роботу під час міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі, а головний щорічний зовнішньополітичний захід Володимира Путіна, як повідомлялося, перенесли з Сочі до Москви через побоювання щодо можливих ударів.

Особливо відчутними стали атаки на російські НПЗ. Вони спричинили перебої з пальним у низці регіонів та посилили проблеми на внутрішньому паливному ринку.

Росія може вперше відчути війну взимку значно сильніше

Автор матеріалу припускає, що в разі продовження української кампанії далекобійних ударів узимку російська інфраструктура може опинитися під дедалі більшим тиском.

Росія має значно більшу територію, ніж Україна, і не може повністю прикрити її системами протиповітряної оборони. Це залишає велику кількість потенційних цілей для українських безпілотників.

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Українці вже пережили чотири зими з масованими російськими ударами по енергетиці, відключеннями світла й тепла. Для значної частини російського населення майбутня зима може стати першою, коли наслідки війни відчуватимуться настільки близько.

Саме тому, як зазначає автор, війна, яку Кремль роками намагався тримати якнайдалі від повсякденного життя росіян, дедалі помітніше переходить на територію самої РФ.

Війна в Україні переходить на територію РФ — останні новини

23 вересня у Самарській області РФ тривала пожежа на Куйбишевському НПЗ, який напередодні атакували ЗСУ. Супутникові знімки показали займання резервуарів із пальним у східній частині підприємства.

Того ж дня партизанський рух «Атеш» заявив про пошкодження чотирьох релейних шаф на залізниці у Воронезькій області. За його даними, це затримало відправлення боєприпасів та інженерного майна до російських підрозділів, які діють на Лиманському напрямку.

Раніше, 20 вересня, Москва та область пережили одну з наймасштабніших атак безпілотників за час війни. Серед цілей був Московський НПЗ у Капотні, де після удару спалахнула пожежа.

Атака сталася в останній день парламентських виборів у Росії. The Washington Post зазначала, що український удар фактично затьмарив перемогу провладної «Єдиної Росії», яка зберегла конституційну більшість у Держдумі.

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