"Маленьке янголятко, яке мало б жити": на Житомирщині попрощалися з маленькою дівчинкою Емілією, вбитою РФ

Емілія Іваненко / Фото: дошкільний навчальний заклад №82

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На Житомирщині 22 вересня провели в останню путь дівчинку 2023 року народження — Емілію Іваненко, яка загинула внаслідок російської атаки по Київщині. Прощання з дитиною відбулося у селищі Чоповичі.

Про це повідомляє Чоповицька громада.

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«Маленьке янголятко»: дівчинку поховали в Чоповичах

Емілія була вихованкою столичного дошкільного навчального закладу №82. Після загибелі дитини в садочку повідомили про трагедію та висловили співчуття її рідним.

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«Її життя трагічно обірвала ворожа атака російського дрона. Невимовно боляче усвідомлювати, що маленького життя більше немає… Вона назавжди залишиться у наших серцях — світлим спогадом, дитячою усмішкою і частинкою нашої родини», — йдеться у повідомленні закладу.

Дівчинка народилася 2023-го, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Внаслідок чергової російської атаки трагічно загинула дитина Іваненко Емілія, 2023 року народження, маленьке янголятко, яке мало б жити, рости, радіти дитинству, обіймати рідних і пізнавати цей світ», — написали на сторінці громади.

Емілію поховали на центральному кладовищі Чоповичів. На знак скорботи 22 вересня у Чоповицькій громаді приспустили прапори та оголосили день жалоби.

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Там додали, що Емілія була онукою колишнього селищного голови Анатолія Іваненка.

Дитина загинула під час атаки РФ по Київщині

За припущеннями «Вечірнього Києва», Емілія загинула через російську дронову атаку на Київську область. Видання припускає, що вона могла стати жертвою удару по Глевасі Фастівського району.

Атака по Київській області — що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 23 вересня Росія атакувала Київську область. Під ударом опинилися чотири райони, внаслідок обстрілу є поранені. За інформацією влади, найбільше постраждав Бучанський район.

Декілька днів до того Росія завдала удару по Фастівському району Київщини. Там після влучання російського БпЛА спалахнула покрівля п’ятиповерхового житлового будинку, попередньо без загиблих і постраждалих.

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