У блузці з рюшами та шортах-бермудах: королева Ранія приїхала до Нью-Йорка

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

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Королева Йорданії приїхала до Нью-Йорка в блузці з оборками від Ulla Johnson, чорних шортах-бермудах Dior Homme вільного крою з поясом і золотою пряжкою на талії, в руці несла сумку Maison Alaïa з чорної козячої шкіри, а взута була в темно-зелені туфлі-човники з лакованої шкіри Malone Souliers.

Ранія розпустила волосся і зробила укладання та виразний макіяж.

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Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, у Нью-Йорку цими днями зібралися й інші королеви – Максима з Нідерландів та Матильда з Бельгії. Вони обидві брали участь у 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка зараз проходить там.

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Королева Максима / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

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