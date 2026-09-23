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У блузці з рюшами та шортах-бермудах: королева Ранія приїхала до Нью-Йорка
Королева Ранія відвідала Нью-Йорк під час тижня Генеральної Асамблеї ООН.
Королева Йорданії приїхала до Нью-Йорка в блузці з оборками від Ulla Johnson, чорних шортах-бермудах Dior Homme вільного крою з поясом і золотою пряжкою на талії, в руці несла сумку Maison Alaïa з чорної козячої шкіри, а взута була в темно-зелені туфлі-човники з лакованої шкіри Malone Souliers.
Ранія розпустила волосся і зробила укладання та виразний макіяж.
Нагадаємо, у Нью-Йорку цими днями зібралися й інші королеви – Максима з Нідерландів та Матильда з Бельгії. Вони обидві брали участь у 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка зараз проходить там.
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