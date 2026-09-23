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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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52
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1 хв

У блузці з рюшами та шортах-бермудах: королева Ранія приїхала до Нью-Йорка

Королева Ранія відвідала Нью-Йорк під час тижня Генеральної Асамблеї ООН.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Йорданії приїхала до Нью-Йорка в блузці з оборками від Ulla Johnson, чорних шортах-бермудах Dior Homme вільного крою з поясом і золотою пряжкою на талії, в руці несла сумку Maison Alaïa з чорної козячої шкіри, а взута була в темно-зелені туфлі-човники з лакованої шкіри Malone Souliers.

Ранія розпустила волосся і зробила укладання та виразний макіяж.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, у Нью-Йорку цими днями зібралися й інші королеви – Максима з Нідерландів та Матильда з Бельгії. Вони обидві брали участь у 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка зараз проходить там.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

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