13-річна дівчинка з Київщини завагітніла від пастора-ґвалтівника: дитина шокувала зізнанням

На Київщині засудили колишнього пастора / © Unsplash

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У Київській області до 13 років позбавлення волі засудили колишнього пастора, який два роки ґвалтував 13-річну парафіянку. Дитина завагітніла від дорослого чоловіка.

Про це йдеться у вироку Кагарлицького районного суду Київської області.

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Пастор ґвалтував 13-річну парафіянку церкви

Як встановило слідство та підтверджено матеріалами справи, знайомство обвинуваченого з дівчинкою відбулося ще у листопаді 2021 року, коли дитині було всього 12 років. Мати дівчинки привела її до церкви та особисто звернулася до пастора з проханням надати духовну підтримку її доньці у складний період.

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Користуючись авторитетом, священнослужитель увійшов у довіру до дитини: дарував подарунки, надавав фінансову допомогу, купував техніку та одяг. Однак згодом цинічно заявив дівчинці, що ці кошти та речі «не є безкоштовними і їх потрібно відробляти».

Перший факт зґвалтування малолітньої (на той момент 13-річної) дівчинки стався у серпні 2022 року на задньому дворі церкви в Кагарлику в салоні автомобіля пастора. Надалі інтимні стосунки відбувалися систематично протягом двох років — як у транспортних засобах фігуранта, так і за місцем його проживання. За кожен статевий акт пастор платив дитині гроші або перераховував кошти на її картку.

Злочинні дії не припинилися навіть після того, як мати виявила інтимне листування в телефоні доньки та звернулася до керівництва церкви. Унаслідок деструктивних стосунків із кривдником неповнолітня дівчинка завагітніла.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Судовий розгляд і позиція обвинуваченого

У залі суду обвинувачений визнав провину лише частково — щодо останніх епізодів 2024 року, стверджуючи водночас, що дівчина «сама його звабила та діяла у провокації з поліцією». Категорично заперечував факт зґвалтування 2022 року, заявивши, що 8 серпня перебував на святкуванні свого дня народження у Ржищеві.

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Проте суд визнав позицію захисту надуманою та повністю спростованою сукупністю беззаперечних доказів:

Свідченнями потерпілої та її сестри , здобутими під час допиту слідчим суддею в залі суду (за участі психолога);

Висновками молекулярно-генетичних експертиз , які виявили біологічні сліди пастора на білизні дівчини;

Матеріалами негласних слідчих дій (НСРД) — аудіо- та відеозаписами з автомобіля обвинуваченого, де зафіксовано статеві акти та обговорення оплати за них;

Виписками з банківських рахунків про регулярне перерахування коштів дитині протягом 2022–2024 років;

Результатами службової перевірки об’єднання церков, за якими пастора відсторонили від служінь та зняли сан за аморальну поведінку.

Окрім цього, судом встановлено, що обвинувачений ще 1980 року вже відбував реальний термін покарання за вчинення злочину проти статевої недоторканості. Також стало відомо, що після звернення матері дівчинки пастора усунули від церковних справ.

Що розповіла жертва пастора

Сама потерпіла дівчинка розповіла, що «після знайомства обвинувачений почав активно спілкуватися з нею, а пізніше і приділяти їй значну увагу, демонструвати турботу, прихильність та почуття кохання, а також надавати матеріальну допомогу та дарувати подарунки». 2022 року між ними розпочалися інтимні стосунки. Зі слів потерпілої, у подальшому обвинувачений повідомив їй, що надані ним кошти та допомога не є безоплатними, а вона повинна їх «відробляти».

Рішення суду

Кагарлицький районний суд ухвалив:

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Визнати обвинуваченого винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років) та ч. 2 ст. 155 КК України (статеві зносини з особою, яка не досягла 16 років, поєднані з наданням грошової винагороди).

Призначити йому остаточне покарання (шляхом поглинення менш суворого більш суворим) у вигляді 13 років позбавлення волі з позбавленням права займатися викладацькою та виховною діяльністю щодо неповнолітніх строком на 3 роки.

Взяти засудженого під варту негайно в залі суду.

Внести відомості про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи (Реєстр педофілів).

Частково задовольнити цивільний позов та стягнути із засудженого на користь потерпілої дівчини 450 000 гривень у якості відшкодування моральної шкоди.

Стягнути із засудженого на користь держави понад 12 тисяч гривень судових витрат за проведення генетичних експертиз.

Вирок може бути оскаржений у Київському апеляційному суді протягом 30 днів.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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